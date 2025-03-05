Жесткие пошлины Трампа обвалили фондовый рынок: американские акции потеряли 3,4 трлн долларов – Bloomberg

Фондовый рынок США отреагировал обвалом на введение президентом Дональдом Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая. Американские акции потеряли 3,4 триллиона долларов. Инвесторы массово распродают активы из-за опасений по поводу таможенной политики Трампа.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание назвало пострадавшие отрасли, особенно ощутимо потерял бизнес Илона Маска.

После победы Дональда Трампа на выборах фондовый рынок США резко возрос. Инвесторы ожидали, что новая администрация будет способствовать экономическому росту, однако реальность не оправдала их надежд.

В начале года энтузиазм инвесторов начал угасать из-за опасений по поводу инфляции – ее могли вызвать пошлины, которыми угрожал Трамп, и объявленные депортации. Однако даже тогда фондовый рынок оставался на рекордных уровнях.

19 февраля индекс S&P 500 достиг исторического максимума, подскочив с момента выборов на 6,3%, что равнозначно 3,4 триллиона долларов.

Однако через две недели вся эта прибыль исчезла. 4 марта индекс упал еще на 1,1%, продолжив наибольшее падение в этом году.

Сейчас S&P 500 упал на 5,9% от своего рекордного уровня и практически вернулся к значениям, которые были перед выборами.

Причиной стало решение Трампа ввести 25% пошлины на товары из Канады и Мексики – двух крупнейших торговых партнеров США. Помимо этого были удвоены пошлины на продукцию из Китая, и теперь они составляют 20%. А также есть угроза аналогичных мер по Европейскому Союзу.

Из-за такой экономической политики понесли значительные потери акции многих крупных технологических компаний, включая Tesla и Nvidia.

Так, акции Nvidia – ключевого игрока в секторе искусственного интеллекта – упали на 24% от своего рекордного максимума 6 января. Только за один день компания потеряла 800 миллиардов долларов.

Также "благодаря" Трампу особенно сильно пострадал бизнес Илона Маска. Акции Tesla упали более чем на 40% своего пика в конце 2024 года, хотя перед этим они почти удвоились в цене, поскольку ожидалось, что Маск выиграет от связей с Трампом.

Аналогично также резко упали акции других крупных технологических компаний из группы "Великолепной семерки" ("Magnificent 7") - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta Platforms.

Акции рискованных активов и Bitcoin также резко снизились.

Трейдеры активно распродают активы из-за опасений по поводу таможенной политики Трампа.

СМИ, ссылаясь на министра торговли США Говарда Лутника, пишут, что завтра Трамп может ослабить пошлины для Канады и Мексики.

В интервью Fox Business News Лутник отметил, что облегчение тарифов "может быть не за горами". По словам министра, уже завтра может быть заключено промежуточное соглашение с Канадой и Мексикой, что позволит частично снизить пошлины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады. Новые тарифы вступили в силу во вторник, 4 марта.

В ответ на американские пошлины Канада вводит аналогичные 25-процентные тарифы, а также готовит иски во Всемирную торговую организацию. Кроме того, канадская провинция Онтарио отказалась от сотрудничества с компаниями из США и пригрозила вообще выключить американцам свет.

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