Трамп, Рубио и Бессент видят цель соглашения об ископаемых совершенно по-разному, – Бессмертный

В команде президента США совершенно по-разному видят цель подписанного с Украиной соглашения о полезных ископаемых. Американский лидер Дональд Трамп усматривает в этом шанс вернуть миллиарды долларов, которые "отдал" предшественник, а другие политики – "сигнал" для России или даже давление на нее.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. Напомним, что Верховная Рада Украины попытается ратифицировать двустороннее соглашение в четверг, 8 мая.

"После подписания соглашения, еще до его ратификации, Трамп снова вернулся к разговору о том, что это позволит вернуть $350 миллиардов, которые "отдал" Джо Байден. То есть ему главное – продемонстрировать избирателям, что он делает что-то сверхважное для их пользы", – пояснил собеседник.

По его мнению, государственный секретарь США Марко Рубио считает, что от подписания соглашения Россия получает сигнал, что Штаты остаются с Украиной. И только министр финансов Скотт Бессент убежден, что это – инструмент давления на Россию.

"Правда же какая? Это промежуточное соглашение. Потому что для того, чтобы запустить то, о чем было озвучено, начать исследования, разработку и так далее, с моей точки зрения как бывшего вице-премьера, даже если наступит мирное время, то это два-три года, чтобы дойти до того, чтобы начать что-то делать", – считает Бессмертный.

По его мнению, те прогнозы и показатели, которые обсуждаются в вопросе сотрудничества Украины и США по полезным ископаемым, основываются на исследованиях 60-70-х годов. И хотя советская геологоразведка не была отсталой, все данные, безусловно, надо подтвердить и провести новые соответствующие исследования.

"Второе – это технологии. И здесь уже слабость не только Украины, но и США. Если говорить так откровенно, то американцы в этом плане выглядят как студенты по сравнению с Китаем", – отмечает дипломат.

Он пояснил, что на сегодня Китай и РФ проникли везде, и единственная территория, государство, куда они "не залезли" в силу разных обстоятельств, – это Украина. Поэтому, считает Бессмертный, Трамп так заинтересован в украинских полезных ископаемых.

Особенностью собеседник называет то, что с точки зрения потребностей современной промышленности и перспектив у Украины "есть еще много сюрпризов – неизведанных, которые остаются в тайне" (например, залежи фосфатов, которые не разрабатываются).

"В таком плане Украина – особый Клондайк. Очевидно, что кто-то где-то в Вашингтоне об этих вещах имел разговор. Однако могу вам сказать: мое ощущение, что Трамп относится к этому не как президент США, а как физическое лицо, и прежде всего он за этим видит свой собственный интерес, а не интерес Америки", – подытожил Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине и США опубликовали подписанное в ночь на 1 мая соглашение о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Документ, который должен быть ратифицирован ВРУ, касается месторождений 57 минералов, также в нем прописано положение о военной помощи США, которая может стать американским вкладом в фонд.

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