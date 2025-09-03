Трамп пообещал 'занять другую позицию', если Путин не одумается. Видео

Во вторник, 2 сентября, президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление в отношении своего российского коллеги Владимира Путина. В частности, он пообещал"занять другую позицию", если кремлевский диктатор "не одумается".

Трамп также вновь напомнил, что его встреча с Путиным была "замечательной". Кроме того, американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов, интерпретирует ли он это действо как вызов для себя, что не считает военный парад в Китае с участием российского диктатора и Ким Чен Ына демонстрацией противовеса США.

"Нет, я так не считаю. Китай нуждается в нас гораздо больше, чем мы нуждаемся в них", – добавил Трамп

Напомним, что во вторник, 2 сентября, президент США Дональд Трамп выступил еще с одним заявлением. В частности, он в очередной раз сказал, что"очень разочарован Путиным", и напомнил, что у него с российским диктатором были"замечательные отношения". Трамп также добавил, что на российско-украинской войне еженедельно погибает 7000 человек и он считает своим долгом остановить это.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приветствовала усилия президента США Дональда Трампа, который пытается закончить войну России против Украины дипломатическим путем. Однако глава Белого дома слишком терпелив к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заверила она.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с лидерами Украины и РФ с его участием состоится. В то же время он назвал маловероятной двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к встрече на уровне лидеров, подчеркивая, что это единственный действенный формат мирных переговоров.

В то же время Кремль до сих пор заявлял о своем нежелании проводить двустороннюю встречу Путина с Зеленским.

В последние недели РФ продолжала наносить удары по гражданским объектам Украины, объясняя их "продолжением СВО" и при этом заявляя о заинтересованности в продолжении переговоров.

