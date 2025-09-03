'Он знает мою позицию': Трамп снова пообещал 'последствия', если Путин примет плохое решение

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет никаких месседжей для российского диктатора Владимира Путина, поскольку глава Кремля знает его позицию и должен принять решение относительно войны в Украине. И уже в зависимости от этого решения США будут действовать дальше. Трамп также возмутился на обвинения его в бездействии и подчеркнул, что еще не использовал весь санкционный потенциал.

Об этом Дональд Трамп сказал в среду, 3 сентября, во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома. Президент США в очередной раз пообещал "последствия", если Путин примет неудовлетворительное решение.

"У меня нет никакого сообщения для президента Путина. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе, каким бы оно ни было. Мы будем либо довольны этим, либо недовольны, и если мы будем недовольны, вот увидите – случатся разные вещи", – заявил Трамп.

Трамп заявил, что еще не использовал весь санкционный потенциал против РФ

Дональд Трамп в ходе брифинга также ответил на обвинения в бездействии в отношении России. Польский журналист спросил Трампа, почему он, много раз выражая свое недовольство Путиным, не предпринял никаких действий в отношении России.

Эти слова возмутили американского президента и он в привычной манере предложил журналисту сменить работу, раз он не видит его "действий".

Трамп напомнил о введении вторичных санкций против Индии, которые, по его словам, "стоили России миллиардов долларов". Он подчеркнул, что еще не использовал весь санкционный потенциал.

"Откуда вы знаете, что нет никаких действий? Вы бы сказали, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя кроме Китая, вы бы сказали, что не было никаких действий? Это стоило России сотни миллиардов долларов. Вы называете это бездействием? И я еще не закончил ни вторую, ни третью фазу. Но когда вы говорите, что ничего не делается, я думаю, что вам стоит найти себе новую работу. Потому что, если вы помните, две недели назад я сказал, что если Индия купит российские энергоносители, у нее будут большие проблемы. Так и случилось. Так что не рассказывайте мне об этом", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 2 сентября, президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление в отношении своего российского коллеги Владимира Путина. В частности, он пообещал"занять другую позицию", если кремлевский диктатор "не одумается".

