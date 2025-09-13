Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ: поставил странам НАТО условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести санкции против России. Однако при этом страны НАТО должны перестать покупать российскую нефть и также должны ввести санкции.

Об этом Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truesocial. Так, Трамп заявил, что "преданность НАТО победе была далеко не 100%, и покупка российской нефти некоторыми странами была просто шокирующей". Это, по словам Трампа, значительно ухудшило позицию на переговорах и влияние на Россию.

"В любом случае, я готов "начать", когда будете готовы вы. Я считаю, что это, плюс НАТО как группа, которая установит 50-100% тарифы на КИТАЙ, после полного вывода из войны между Россией и Украиной, также станет большой помощью в завершении этой смертельной, но бессмысленной войны. Китай имеет сильный контроль, даже хватку над Россией, и эти мощные тарифы сломают эту хватку", – заявил он.

Что еще известно о позиции США

США, как ранее сообщали СМИ, также предложат странам "Большой семерки" создать законный путь для ареста иммобилизованных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины. Подавляющее большинство из около 300 миллиардов долларов иммобилизованных активов РФ находится в Европе.

Индия сейчас является одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти в Азии. Отдельно, чиновники США обсуждали с европейскими коллегами идею постепенного изъятия замороженных российских активов, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее начать переговоры, сообщают источники, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности.

Канада, которая председательствует в Большой семерке, созвала встречу министров финансов группы, чтобы "обсудить дальнейшие меры по усилению давления на Россию и ограничения ее военной техники", говорится в заявлении.

Министр финансов США Скотт Бессент во время этой "экстренной" дискуссии в Большой семерке повторил призыв Трампа к группе: "Если они действительно настроены прекратить войну в Украине, они должны присоединиться к Соединенным Штатам во введении тарифов на страны, которые покупают нефть у России".

В заявлении министерства финансов США также говорится, что Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир приветствовали обязательство "изучить возможность использования иммобилизованных российских суверенных активов для дальнейшего улучшения обороны Украины".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе СМИ подсчитали, что США и Евросоюз продолжают активно торговать с РФ и сохраняют стратегическую зависимость от российских ресурсов, даже несмотря на полномасштабную войну России против Украины. ЕС с 2022 года импортировал из России товаров на 297 миллиардов евро, тогда как США за этот же период закупили продукции на 24,5 миллиарда долларов, включая обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения.

