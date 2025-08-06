США и ЕС до сих пор торгуют с Россией на миллиарды: что именно покупают у страны-агрессора

США и ЕС (Европейский Союз), несмотря на полномасштабную войну России против Украины продолжают активно торговать с Кремлем, сохраняя стратегическую зависимость от российских ресурсов. ЕС с 2022 года импортировал из России товаров на 297 миллиардов евро, тогда как США за этот же период закупили продукции на 24,5 миллиарда долларов, включая обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения.

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Об этом сообщает Reuters. Даже те страны, которые публично осуждают действия Кремля, продолжают закупать у Москвы энергоносители, удобрения, металлы и другие стратегические ресурсы.

ЕС существенно сократил импорт из России, однако зависимость от некоторых товаров остается. Если в первом квартале 2021 года объем импорта из России составлял 30,58 млрд евро, то уже в первом квартале 2025-го – 8,74 млрд евро. За период войны Евросоюз импортировал из РФ товаров на общую сумму 297 млрд евро.

Несмотря на громкие санкции, ЕС до сих пор закупает нефть, газ, удобрения, чугун, сталь, никель. Например:

импорт нефти упал с 14,06 млрд евро до 1,48 млрд евро, но сохраняет объем в 2% европейского импорта нефтепродуктов;

природный газ из России покрывает 17% потребностей Европы, хотя до войны было почти 50%;

в чугуне и стали доля РФ уменьшилась с 18,28% до 7,71%;

Россия до сих пор крупнейший поставщик удобрений в Европу – 25,62% от всех поставок.

На фоне сокращения поставок в ЕС и США, Индия стала новым ключевым экономическим партнером России. За последние четыре года объем импорта из РФ вырос в восемь раз – с 8,25 до 65,7 млрд долларов в 2024 году.

основной драйвер – нефть , объем которой вырос с 2,31 до 52,2 млрд долларов;

, объем которой вырос с 2,31 до 52,2 млрд долларов; также существенно выросли поставки угля (с 1,12 до 3,5 млрд долларов) и удобрений (с 483 млн до 1,67 млрд долларов).

Индия открыто критикует двойные стандарты Запада, когда те осуждают одних за торговлю с Россией, но сами продолжают покупать стратегические ресурсы. Соединенные Штаты также сократили импорт российских товаров, но торговля продолжается. В первой половине 2025 года США закупили товаров на 2,5 млрд долларов, тогда как в 2021 году – на 14,14 млрд.

удобрения – примерно 1,27 млрд долларов (против 1,14 млрд в 2021-м);

– примерно 1,27 млрд долларов (против 1,14 млрд в 2021-м); уран и плутоний – на 624 млн долларов;

– на 624 млн долларов; палладий – на 878 млн долларов (ранее – 1,59 млрд).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп считает, что если цена на нефть упадет еще на 10 долларов, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины из-за экономического давления. Сейчас нефть стоит чуть меньше 68 долларов за баррель, поэтому такой сценарий, по мнению президента США, вполне возможен в ближайшее время.

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