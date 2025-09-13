Европейские лидеры убедили Трампа, что Путин не желает заканчивать войну, но впереди самое сложное – Politico

Европейские лидеры убедили президента США Дональда Трампа в том, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании войны в Украине. Сейчас им нужно договориться с Вашингтоном, как заставить Россию сесть за стол переговоров.

Видео дня

Поскольку эффективные действия Европе следует принять вместе с американской стороной. Об этом пишет Politico.

Давление на Россию

Как отмечает издание, на прошлой неделе состоялись серия дипломатических визитов высокопоставленных чиновников по обе стороны Атлантики, во время которых обсуждали новые финансовые ограничения и возможное прекращение поставок российской нефти и газа. Для согласования деталей предложений, которые уже получили предварительную поддержку, в Вашингтон прибыла делегация ЕС, сообщили чиновники и дипломаты.

"Трамп наконец на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как согласовать эти два подхода?" – сказал один дипломат ЕС, на условиях анонимности.

Несмотря на общее понимание необходимости давления на Путина с целью принудить его к переговорам, подходы отличаются: администрация Трампа делает ставку на торговые инструменты, в частности тарифы, тогда как ЕС предпочитает санкции против компаний и финансовых структур, сотрудничающих с Москвой.

Один из европейских дипломатов отметил, что впереди ожидаются "горячие дискуссии" с США относительно того, как именно нанести удар по России.

На этой неделе президент США заявил представителям ЕС о намерении ввести 100-процентную пошлину на импорт российской энергии для Индии и Китая, если Брюссель присоединится к этому шагу. Вместе с тем для ЕС такой вариант нереален ни в политическом, ни в экономическом плане.

Подобный подход противоречил бы основным принципам Союза, особенно учитывая позицию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая подчеркивает, что тарифы фактически являются налогом для собственных потребителей. Кроме того, установление пошлин для Индии, с которой ЕС близок к заключению масштабного торгового соглашения, и для Китая, от экономики которого Союз существенно зависит, выглядело бы как серьезный акт самоповреждения.

"Мы не применяем тарифы. Мы – торговый блок. Мы – экспортеры. Экспорт – это двигатель экономики ЕС. Это наша ДНК", – объяснила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре.

Она отметила, что это скорее способ администрации Трампа выдвинуть партнерам нереалистичное требование. Как следует из внутреннего документа для обсуждения, подготовленного датским председательством в Совете ЕС, рассматривалась возможность введения тарифов против Москвы в рамках 19-го пакета санкций. Однако, по словам нескольких дипломатов, эта идея не нашла существенной поддержки среди министров во время обсуждений в прошлом месяце.

Президент США также призвал Европу полностью отказаться от покупки российского ископаемого топлива. Это придает дополнительный аргумент тем лидерам ЕС, которые и без того настаивают на полном прекращении импорта из РФ.

В четверг министр энергетики США Крис Райт прибыл в Брюссель, где обсуждал детали договоренностей между Трампом и Урсулой фон дер Ляйен по закупке ЕС дополнительных объемов американского газа, нефти и ядерного топлива на сумму 750 миллиардов долларов. По его словам, "это амбициозные планы по импорту энергии".

После встречи со своим американским коллегой еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен подтвердил намерение ускорить отказ от российского природного газа до 2027 года и даже раньше, если страны-члены согласятся на компромисс.

"Я предложил запретить импорт российского газа. Чтобы это... произошло таким образом, чтобы не привело к росту цен и проблемам с безопасностью поставок в Европе, нам нужна помощь наших американских друзей. Нам нужно импортировать больше СПГ из США", – подчеркнул он.

Кроме того, это соглашение является не только масштабной коммерческой выгодой для США, оно также усиливает позиции Брюсселя в переговорах со странами, которые лояльны к Кремлю. Речь идет о Венгрии и Словакии, которые ранее выступали против разрыва энергетических связей с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить давление на Россию, чтобы заставить Владимира Путина договариваться о мире. Условием для такого давления должна стать поддержка партнеров в Европе. Он убежден, что США и Европейский Союз должны сотрудничать, чтобы "разрушить" российскую экономику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!