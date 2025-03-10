"Трамп предал Украину": ветеран армии США разнес политику Белого дома. Видео

Ветеран армии США и генеральный директор Independent Veterans of America Пол Рикхофф резко высказался о политике Дональда Трампа и его командах. Он считает, что американский президент изменил Украине, нанеся "удар ножом в спину", еженедельно "продолжает крутить его и загонять все глубже".

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При этом он видит украинцев "более американцами", чем таковы сами граждане США. Такое мнение Риткхофф высказал на популярном вечернем шоу The 11th Hour с ведущей Стефани Руле на MSNBC.

"Дональд Трамп полностью предал Украину и нанес им удар ножом в спину. И еженедельно он продолжает крутить его и загонять все глубже. Он выбивает землю из-под ног им, а это убивает больше мирных жителей и ставит их под большую опасность. Он ослабляет НАТО и помогает России. Они уже отключили свой спутниковый доступ. Так получилось и сегодня. Поэтому по пятницам появляется новый способ, которым они обманывают и наносят ущерб украинцам. Это национальный позор", – сказал ветеран.

Риткхофф подчеркнул, что "Трамп не говорит от имени большинства американцев", этого не делают ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни государственный секретарь США Марко Рубио.

"Мир должен знать, что большинство американцев уважают и поддерживают Украину, и понимают, что наш президент изменяет и помогает России", – подчеркнул Риткхофф.

Далее в разговор вмешалась ведущая Стефани Руле, которая спросила его, как он обратится к американцам, считающим, что Украина не входит в список их приоритетов.

"Поэтому для человека, который только что услышал, как вы сказали, что Дональд Трамп не защищает Украину. Что вы скажете человеку, который скажет: "Ну, мне безразлично на Украину. Я хочу, чтобы Дональд Трамп встал на защиту Америки?" – сказала она.

Рикхофф: "Я не знаю, где ты это взяла. Я имею в виду, что у нас на это нет времени".

Ведущая: "Да, но мы это слышим. Мы это слышим".

Ветеран ответил, что важно помнить, где люди выросли и что их учили. Он подчеркнул, что в некоторых местах Америки россиян воспринимали как хороших людей, а союзников как плохих. Проблема, по его мнению, заключается в том, что нужно постоянно напоминать людям, кто действительно враг.

"Вот в чем дело. Где вы росли? Вы росли в месте, где россиян считали хорошими ребятами? В какой части Америки вы выросли? Где вас учили, что русские — хорошие ребята, а наши союзники — плохие? Вот в чем заключается недостаток: нам нужно продолжать напоминать людям, что россияне – плохие парни. Они насилуют женщин, убивают детей, бомбят города. Украинцы – благородные молодцы. Некоторым образом они стали более американцами, чем мы были в последние пару лет. И мы должны стоять с ними так же, как мы выступали с союзниками во Второй мировой войне. И как эта страна была основана. Это касается не только Украины. Речь идет о сути и цельности американских ценностей. И это он [Трамп] тоже изменяет. Не только Украину. Он изменяет американским ценностям", – подчеркнул ветеран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп выразил недовольство финансовой помощью, которую администрация Джо Байдена якобы предоставила Украине. Он снова заявил о неподтвержденных 350 миллиардах долларов, а также вспомнил "хорошие отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным.

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