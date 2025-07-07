Трамп отправляет Келлога в Рим на конференцию по восстановлению Украины: запланирована встреча с Зеленским – СМИ

Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог примет участие в конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоится в Риме (Италия) 10-11 июля. Там он, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом пишет Kyiv Post с ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По словам собеседников журналистов, Келлог планирует отправиться в Рим на этой неделе, чтобы провести встречу с Зеленским и посетить URC-2025 – важное мероприятие, посвященное восстановлению Украины во время и после войны с Россией.

Владимир Зеленский, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры также должны посетить конференцию.

СМИ отмечает, что пока неясно, присоединится ли к Келлогу кто-либо из чиновников администрации Дональда Трампа или других должностных лиц уровня Белого дома на форуме.

Ежегодная конференция по восстановлению Украины, которую ранее провели в Лугано (2022), Лондоне (2023) и Берлине (2024), направлена ​​на продолжение глобальной мобилизации для поддержки восстановления и модернизации охваченной войной страны, а также на изучение текущего экономического, политического и безопасного ландшафта в Украине, оценку ключевых проблем.

Организаторы сообщили Kyiv Post, что конференция соберет вместе правительственных чиновников, международных организаций, финансовых учреждений, руководителей предприятий, муниципалитеты и других заинтересованных лиц, чтобы обсудить, как политика, бизнес и международное взаимодействие могут сформировать устойчивое восстановление.

В этом году в мероприятии также примут участие несколько организаций, базирующихся в США, включая аналитический центр Atlantic Council, а также Razom, вашингтонская организация, которая оказывает гуманитарную помощь Украине.

"Хотя, к сожалению, боевые действия на Украине все еще продолжаются, а дипломатические усилия по прекращению войны с Россией, похоже, зашли в тупик, основные усилия по восстановлению и реконструкции Украины продолжаются", – сказала Kyiv Post Шелби Магид, заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в апреле, что соглашение меду Киевом и Вашингтоном о полезных ископаемых "четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе".

Чтобы сохранить это обязательство и гарантировать, что Украина в конечном итоге сможет процветать, "постоянное взаимодействие на высоком уровне по восстановлению страны имеет решающее значение как для успеха Украины, так и для американских экономических и безопасных интересов", добавила Магид.

Даг Клейн, политический аналитик Razom говорит, что если американцы не хотят отставать, США стоит начать строить вместе с Украиной и учиться у нее. "В противном случае мы не будем готовы к войнам завтрашнего дня", – заявил он.

По его словам, "полный беспорядок", созданный попытками Пентагона в одностороннем порядке прекратить помощь Украине и отдать победу России, "означает, что на США оказывается реальное давление, чтобы они принесли что-то значимое".

"Конференция по восстановлению Украины не всегда была новостным событием, но у администрации Трампа есть серьезный стимул сделать это правильно и на самом деле взять на себя обязательство помогать Украине, а не сдаваться Путину", – заключил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет Украине значительную помощь, которая, по его словам, является "очень сильной". В то же время он снова повторил свои слова о том, что если бы он был президентом раньше, то бы Россия не напала бы.

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