Трамп не желает иметь свой 'Афганистан' в виде Украины, поэтому отчаиваться пока не следует. Интервью с дипломатом Веселовским

Новоизбранный президент США Дональд Трамп на днях сделал несколько громких заявлений. Относительно Украины он фактически пожалел российского диктатора Путина, обвинив действующего президента США Джо Байдена в разжигании войны. В очередной раз отказал Украине в НАТО и скорректировал время, за которое он планирует решить вопрос войны в Украине.

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Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог фактически попытался несколько скорректировать трамповские откровения, заявив, что на самом деле "Трамп в вопросе разрешения "украинского конфликта" не намерен делать уступки Путину, его задача – спасти Украину".

Из всей информации, которую мир получил от Трампа за последние дни, ясно, что нет никаких оснований полагать, что после его возвращения сразу наступит мир. Это очевидное преувеличение. При этом уже есть одно существенное изменение: в политику возвращается так называемый бизнес-подход, лишенный идеологических догм, а Америка будет агрессивно продвигать исключительно свое решение по любому вопросу, которое устроит в первую очередь ее.

Своим мнением по поводу последних заявлений президента США Дональда Трампа в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Как вы прокомментируете последние заявления Дональда Трампа относительно Украины и шаги его команды, чтобы скорректировать новоизбранного президента США в его планах?

– В украинском обществе хорошо знаком анекдот о том, что делать новому руководителю. Первое – винить во всем предшественника. Именно этим и занимается сегодня Дональд Трамп. Поэтому мы не должны этому удивляться. Относительно конкретно Украины. То, что сказал ранее Трамп, как вы правильно отметили, уже опроверг Кит Келлог. О чем это говорит? О том, что даже достаточно незаметный на фоне всеобщих заявлений аспект об Украине многих возмутил, а многих и удивил. Я не исключаю, что удивил прежде всего тех, кто находится рядом с Трампом. Его будущего государственного секретаря, его советника по национальной безопасности и все окружение этой части трамповской свиты. И они ему сказали: стоп, как-то это нужно исправить. Окей, пусть мой доверенный Кит Келлог это и сделает. Поэтому мы не должны отчаиваться, слушая Трампа. Но и не должны быть в эйфории, слушая Келлога. Он говорит, что-то там для Украины будет справедливо. Кто измерит эту справедливость? Если это справедливость с точки зрения президента Украины Владимира Зеленского, это один вариант. Если это справедливость с точки зрения американцев, это может быть другой вариант.

Теперь об отношении Трампа к Российской Федерации и обвинениям Байдена. Он сказал правду в том смысле, что Путин предупреждал Байдена – он не будет обращать внимания на его угрозы и предупреждения. И будет делать то, что ему нужно. Угрожая санкциями, Байден не сумел донести до Путина, что это будут на самом деле, как они говорили тогда, "термоядерные" санкции. Но ведь главное, что эти санкции действительно не были "термоядерными". И потому так случилось. То есть мы видим очередной акт вашингтонской политической внутренней драмы, в котором Украина играет роль, скажем, второстепенного актера, но она все-таки появляется.

Почему же о ней не забывают? Есть две причины. Первая – нежелание Трампа иметь свой "Афганистан" и желание войти в историю великим миротворцем. Вторая причина – встревоженность Европы, которая действительно на всех уровнях и всеми возможными способами доносит Трампу, что ей мирное соглашение на условиях России не подходит. Там боятся России, не столько ее силы, сколько ее кровожадности. И потому сейчас изо всех сил пытаются убедить Трампа, что в этом вопросе сдавать что-либо Москве не следует.

– Но ведь это только одна часть трамповского окружения. Другая часть – это Маск, сын Трампа и вице-президент Вэнс, они считают несколько иначе относительно интересов Украины, Европы и РФ.

– Наверное, здесь мы видим распределение обязанностей. У каждого свое. Сын летит в Гренландию. Маск троллит или, я бы сказал, презирает Британию и Германию. Кстати, Францию или Испанию не беспокоят, Польшу даже восхваляют. Почему так? Есть для этого свои причины.

Мы знаем, что часть депутатов-лейбористов той партии, которая сейчас правит в Британии, участвовала фактически в избирательной кампании в США, агитируя за Байдена и Харрис. А такие вещи не прощаются, тем более окружающими Трампа людьми. И вот прилетел, так сказать, ответ премьер-министру Британии Стармеру.

Что касается Германии, то это единственная экономическая сила, которая может превратиться в реальное европейское ядро. Укрепить его, если еще будет помогать Франция, и уже будет серьезный экономический соперник. Американцам этого не нужно. Им нужно, чтобы Volkswagen либо не продавался в Соединенных Штатах, либо продавался по цене меньшей, чем "Бьюик", "Крайслер", "Додж" и так далее. Им не нужно, чтобы немцы были объединяющей силой Европы. Им нужна Европа разделенная, рассоренная – тогда легче иметь дело. И вот потому ударили по Британии и Германии.

– То есть Трамп с помощью Маска таким образом не просто троллит определенных лидеров Европы, а желает изменить баланс сил изнутри?

– Да, позволю себе сказать, что Маск не настолько умен, чтобы самому до этого додуматься. Вот идет банда, а впереди подстрекатель. Именно эту роль и играет господин Маск. Почему он? Человек известный, на него обратят внимание. Человек с огромными финансовыми возможностями. Возьмем очень показательный пример. Маск восхваляет партию "Альтернатива для Германии" и пытается поднять ее рейтинг, чтобы подорвать возможности традиционных немецких партий. Притом что это единственная партия, категорически выступившая против строительства завода компании "Тесла" в Германии. Но получается, выгоднее сейчас обескровить ХДС/ХСС и социал-демократов, а потом уже действовать дальше. Вот что делает Маск.

– Но Найджел Фарадж в Британии, "Альтернатива" в Германии, которые сегодня в фаворе у Трампа и Маска, принесут большой хаос Европе, что является одной из главных стратегических целей Путина. Неужели новой администрации тоже это нужно?

– У Путина нет ни финансовых, ни организационных возможностей руководить странами Европейского Союза. Он может производить манипуляции или провокации. К примеру, порвать кабели. Но он не может овладеть этой огромной информационной, экономической, социальной массой в полмиллиарда человек. Штаты – могут.

Европа – колоссальный рынок, кроме всего прочего. Там покупают, потому что есть деньги. И, следовательно, Трамп не боится, что он Европу ослабит, а ее захватит Путин. Нет, он ее сам захватит, если немного ослабит. Сегодня мы вместо того, чтобы обсуждать, защитит ли Трамп Европу, начинаем обсуждать, не нападет ли он на нее, имея в виду историю с Гренландией. Вот как поворачиваются события.

– Давайте вернемся к последнему заявлению Келлога, в котором он отметил, что решить проблему войны в Украине планируют в течение 100 дней после инаугурации. Также, по мнению спецпредставителя, "наибольшей ошибкой" Байдена был отказ говорить с Владимиром Путиным после 2022 года, тогда как Трамп настроен это сделать, а потому именно ему удастся предложить приемлемое решение Путину и Зеленскому "в краткосрочной перспективе". Вы видите такие решения?

– В повестке дня вероятной встречи и разговора Трампа с Путиным Украина не занимает первое место. Первое место занимает, безусловно, статус самой России. Соединенные Штаты постараются продемонстрировать РФ, что она не является их паритетным собеседником. И постараются это объяснить на конкретных примерах, на экономике, на санкциях. Соединенные Штаты могут ввести тяжелые санкции для Российской Федерации, а наоборот не может быть.

Второй вопрос, опять же глобальный, – разоружение и ограничение гонки вооружения. Практически вышли из строя все соглашения об ограничении стратегических и ядерных ракет. Россия расконсервирует свои базы, которые были законсервированы на севере, а через север долететь до Америки ближе всего. Поэтому и Китай бешеными темпами, по сравнению с остальными, развивает свой ядерный арсенал. То есть все это очень непросто, и эти вопросы будут первыми. А вопрос Украины будет, я так думаю, третьим. В связи с тем, что такое НАТО, какая архитектура безопасности в Европе в целом и какая там роль Украины, какое там место.

– Что касается гарантий безопасности, которые являются достаточно проблемным направлением. The New York Times пишет, что избранный американский лидер "стремится не только закончить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом". Со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое прекращение огня в Украине без надежных гарантий безопасности может стать для России лишь паузой перед новой волной агрессии.

– Блинкен, который сейчас это говорит, – почему он этого не сказал своему президенту три года назад? Почему он с этого не начал? И почему все время мы слышали о каких-то заменителях? Во-вторых, у Келлога есть слова о гарантиях безопасности. Уже понятно, что будем торговаться о тех или иных гарантиях и будем пытаться увидеть какой-то результат. Мы сейчас хотим угадать то, чего не знает ни Келлог, ни Трамп, ни все его окружение. Но в Москве все же понимают, что не будет абсолютно безоружной и беззащитной Украины. Вот где та середина, на которой они сойдутся, я бы сказал, это во многом сейчас зависит именно от нас. От ситуации на фронте.

– Что касается заявлений о Гренландии, Канаде и Панаме, которые довольно активно сейчас обсуждают и рисуют разные сценарии. Да, возможно, силового захвата Гренландии и не будет, но форма заявлений Трампа, когда выражается фактически ультиматум, вряд ли прибавляет покоя в мире.

– Я бы еще добавил и заявления о Мексике и переименовании Мексиканского залива в Американский. Почему это говорится? Трамп хочет, чтобы обе соседние страны – и Мексика, и Канада – ужесточили свои миграционные правила. Ведь в Канаду, к примеру, приезжают ежегодно 350 тысяч. Это много для 30-миллионного государства. И затем значительная часть из них, пользуясь фактически открытой границей, мигрирует в Соединенные Штаты. То есть Америка получает нелегальных мигрантов не только с юга, но и с севера. И вот Трамп хочет, запугивая таким образом своих соседей, чтобы они ужесточили свои миграционные правила.

То же касается и Мексики. Займитесь, наконец, своим государством. У вас наркокартели, о которых все знают, их счета не прячутся, они во всех банках есть, и вы ничего с этим не делаете. Вы пропускаете через свою территорию миллионы нелегалов и ничего не делаете. Практически Трамп диктует им определенные внутренние конфигурации. Мол, если вы не можете это сделать, я наведу порядок сам. Что касается Панамского канала. Китайская экспансия и план "Один пояс – один путь" – многомерная, очень хорошо продуманная и, главное, действует на всех континентах. Если бы у нас не война, эта китайская экспансия залезла бы и в Украину. Хорошо, что не залезла. Ею, в частности, предполагается, что все крупные морские порты в мире, а также большие транспортные пути, скажем, тот же Панамский канал или Суэцский канал, должны в определенной степени находиться под китайским контролем. Чтобы не находились под чужим контролем. Здесь своего рода, знаете ли, шизофрения китайская. И вот поэтому китайцы осторожно скупают предприятия, собственность Панамы, разные крупные-маленькие бизнесы, чтобы в какой-то мере охватить этот Панамский канал. Это факт известный.

На него обращают внимание специалисты, но не обращали внимания государственники. Поскольку это очень удобный способ показать, кто в доме хозяин, Трамп и взял этот Панамский канал в качестве, так сказать, демонстративного примера. Захочу – и съем. Конечно, я не одобряю форму, но если мы думаем о содержании, то очевидно: содержание более или менее реальное.

То же самое и по Гренландии. В один прекрасный день китайцы предложили небольшому островному государству в Индийском океане изменить политику. Коррумпировали местное начальство. Там всего живет 200 тысяч человек, начальство – 200 человек. Каждому по дому или по машине – и все хорошо. И там произошел фактически государственный переворот. Но эти острова занимают весьма существенное положение в Индийском океане. Там можно построить свою базу. Таким же образом китайские интересы могли появиться и в Гренландии. Лучше пусть будут независимые гренландцы с общим европейско-американским присутствием, чем там будут китайские базы. Тем более что из Гренландии прямой путь в Арктику. И если лед действительно тае, и в Арктике начнется морское движение, то этот путь становится не только коротким, но и опасным.

– Озвученные Трампом шаги во многом логичны, но форма, как это было озвучено и предложено, как-то не очень соответствует сегодняшнему демократическому западному миру. И на это Трампу уже указали европейские лидеры.

– Форма имперская. Я хочу это, значит, я это возьму. В этом смысле прав президент Франции Макрон и все те в Европе, кто говорит, что Европа должна иметь стратегическую автономию. Европа должна укрепиться, потому что этот этап возрождения имперскости угрожает Европе, если она разделена. Сегодня мы должны держаться вместе, чтобы имперскость с Востока или Запада, или откуда еще, нас не съела поодиночке.