Мое объяснение произошедшего в Джидде. Мотивация рыжего американского Винни Пуха с опилками в голове - всегда горшок с медом. В этот раз медом была слава великого миротворца и властелина полумира, который должен устроить "великий саммит" с Путиным и договориться о прекращении войны. Однако Путин зажал мёд. Он отказался встречаться с Трампом без выполнения предварительных условий.

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Прежде всего Путин потребовал убрать Зеленского. Винни очень хотел меда, поэтому попытался политически уничтожить Зеленского, а затем приостановил военную помощь Украине. Увидев, что рыжего фраера можно прогнуть, питерский гопник стал требовать от него всё больших уступок.

Однако Трамп не сумел сделать то, чего от него хотел Кремль - Зеленского не удалось ни устранить, ни заставить играть по российским нотам. Тогда Путин отказал рыжему Винни в сладком - "великий саммит" оказался под вопросом. А общественное мнение США после безобразного скандала в Белом доме явно встало на сторону Украины.

В этой ситуации Трамп, вероятно, взбесился и решил сделать шаг в сторону Украины, чтобы напугать Путина. Шантажируя российского диктатора возобновлением американской помощи Украине, Белый дом попытался заставить его наконец-то обеспечить проведение давно запланированной пиар-акции "великий Трамп добился мира".

Боюсь, что никакого прекращения огня не будет. Путин выдвинет свои ультимативные условия, неприемлимые для Украины и Европы. Затем США начнут оказывать давление на Киев, вынуждая его согласиться на уступки российским требованиям. В Америке активизируется пророссийское лобби: Маск, Трамп-младший, Вэнс. Они будут продавливать новую остановку помощи Украине.

Так что нас ждут очередные маневры американского руководства в отношениях с путинской Россией, новые попытки нажима на Украину. Но война, к сожалению, не прекратиться. Закончиться она может только поражением путинского режима. Пока он существует, за любым затишьем следует ожидать новую эскалацию войны и вовлечение в нее других стран.