'Трамп не понимает, кто такой Путин': Обухов указал на главный 'промах' США и ошибку Европы

Президент США Дональд Трамп до конца не понимает, кто такой российский диктатор Владимир Путин и каких действий от него ждать в будущем. Глава Белого дома считает себя самым влиятельным человеком, который способен решить любую проблему, и в этом кроется его самая серьезная ошибка.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Русский Террор" (США) Герман Обухов. Он также отметил, что если Трамп осознает ограниченность своего влияния на Путина, то могут быть приняты решения, которые сейчас трудно предсказать.

"Трамп не понимает, кто такой Путин. Трамп вдолбил себе в голову, что он настолько влиятелен, что его личные контакты настолько важны, что он может решить любую проблему. И в этом заключается его самая большая кардинальная ошибка", – подчеркнул эксперт.

Обухов отметил, что в случае осознания ошибки со стороны американского лидера, не исключено принятие военных решений в плане более масштабной поддержки Украины.

"Это то, что может произойти в любое время. Но это зависит также и от позиции Европы. Как я вижу, и Европа пока что не все понимает. Для России война – это парадигма. И пока что они этого не осознают", – пояснил антироссийский активист

По его мнению, основная ошибка Европы заключается в том, что там считают, будто с российским диктатором можно договориться обо всем. Однако это является абсурдом, учитывая то, что для РФ на сегодня война является необходимым условием.

"Что касается завтрашнего дня, то этого никто не знает, потому что неизвестно, будет ли Россия в нынешнем качестве и нынешнем состоянии. Светлые головы в Европе должны понять, что нужно вести себя по-другому, действовать иначе", – резюмировал эксперт.

Напомним, 19 мая, диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор относительно мирного плана в отношении Украины. Глава Кремля назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и очень полезным" и выразил благодарность американскому президенту "за участие США в восстановлении прямых переговоров России и Украины". Глава Белого дома также подвел итоги телефонного разговора, по его словам, он прошел очень хорошо, а "тон и дух разговора были замечательные".

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