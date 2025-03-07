Трамп 'нападает' – Китай собирает 'урожай': к чему может привести новая политика американского президента в отношении Европы, Украины и РФ

Тогда как президент США Дональд Трамп и диктатор России Владимир Путин дают понять, что готовы начать переговоры о прекращении войны в Украине на своих условиях, Китай, в последнее время снизивший свою активность на украинском направлении, все же стремится сыграть собственную роль.

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Сегодня Пекин усиливает миролюбивую риторику по отношению к Украине, чтобы показать свой "нейтралитет". Всемерно пытается подчеркнуть важность участия Европы в переговорном процессе, чтобы ослабить возможность принятия двустороннего решения по Украине между Трампом и Путиным. Конечно же, стремится усилить разногласия между США – ЕС и США – Россия. В целом, резкое изменение стратегии США по партнерству с Европой заставляет ее пересматривать свою политику безопасности, и Китай может воспользоваться ситуацией для укрепления своих позиций на континенте.

О том, к чему сегодня стремится Китай по Украине, России, Европе и США, – в материале OBOZ.UA.

"Розовые мечты" Трампа

Сегодня у Пекина и Москвы такая дружба, что думать о ее разрушении ошибочно, но Трамп считает иначе и идет на сближение с Москвой именно для того, чтобы разорвать ее тандем с Пекином. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что более тесные связи между Китаем и Россией создают проблемы для США, если Москва станет "постоянным младшим партнером" Пекина, сталкивая два ядерных государства с Вашингтоном. Нынешняя американская администрация, собственно, стремится провернуть геополитическую операцию "обратный Никсон" – оторвать Россию от Китая, чтобы не допустить чрезмерного усиления Пекина.

Трамп грезит, что партнерство с РФ откроет новые возможности для американского бизнеса. Кажется, россияне очень активно пользуются этим и рисуют для Трампа образ "райского" российско-американского партнерства, что будет означать очередное замечательное соглашение для Трампа, которое порадует его самолюбие. Но в этом пазле есть препятствие – Украина, которую нужно поставить в правильное для Путина и Трампа место, чтобы она не мешала.

Компартия будет всегда

Китаю нужна максимально изолированная от Запада Россия, которая и далее приносила бы китайцам дешевые ресурсы. Так, на вопрос, можно ли прекратить "конфликт" между Россией и Украиной давлением со стороны Китая, глава МИД КНР Ван И ответил: "Если мы перестанем покупать газ у России, кто будет поставлять нам газ для удовлетворения потребностей страны?". Сегодня Россия – важный ресурс для борьбы с американской гегемонией и укрепления Китая. Это источник дешевых природных ресурсов, рынок сбыта и передовых военных технологий. Москва готова предоставлять со скидкой нефть, удобрения, зерно, то почему бы этим не воспользоваться, если мы имеем в этом потребности, говорят китайцы. К тому же, так делают очень многие страны мира. Например, Индия, которая в отличие от КНР, считается демократической страной.

Что касается Украины, то китайцы за мир, но им все равно будут ли учтены интересы нашей страны, главное, чтобы Россия получила то, что поможет ей устоять, а в Кремле продолжал властвовать режим наподобии путинского, с которым достаточно комфортно вести дела.

Для Москвы все ясно. На сегодняшний день партнерство РФ и КНР достаточно прочно и проверено годами, тогда как любое сближение с Вашингтоном может оказаться относительно временным явлением. Например, через четыре года Трамп уже не будет президентом, а следующий американский лидер может также резко изменить политику Штатов в противоположную сторону, как это сегодня сделал действующий. Это далекая перспектива? Да, но в 2026 году состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, которые могут кардинально изменить американскую внешнюю политику. Все эти демократические "неурядицы" отсутствуют в сегодняшнем Китае. Коммунистический режим будет править еще долгие годы, минимально меняя свои приоритеты. Путин ценит стабильность и не собирается от этого партнерства отказываться.

Это не означает, что РФ не будет вступать в контакт с США, ведь новая политика Трампа по отношению к Украине, а также Европе открывают перспективу для Путина получить то, чего он не смог достичь за три года полномасштабного вторжения. Поэтому есть предложение от российского диктатора к американцам разрабатывать запасы редкоземельных металлов, что может снизить зависимость США от Китая на этом направлении. Но параллельно с этим проходит телефонный разговор между Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, а также экстренный визит бывшего министра обороны РФ, а ныне секретаря Совбеза Сергея Шойгу в Пекин с успокаивающим письмом – мы "дружим" по-прежнему.

США "атакуют", а Китай получает выгоду

США больше не желают быть главным гарантом безопасности Европы. Уже ведутся, хотя и шепотом, разговоры даже о частичном выводе войск.

Нынешняя администрация США не видит ЕС союзником в политическом, военном и культурном плане. Дональд Трамп подвергает сомнению сплоченность Запада. Мюнхенская конференция по безопасности, в частности, показала, насколько сложными стали отношения между Америкой и Европой.

Поддержка Китаем России в войне против Украины сделала отношение европейцев к нему более жестким, но ситуация для Китая изменилась, что открывает новые возможности. Пекин осознал, что текущая ситуация в мире создает благоприятные условия для дипломатического продвижения. Сейчас можно попытаться еще крепче привязать к себе ЕС, как самый важный рынок сбыта, пока Трамп в Белом доме. Пекин может воспользоваться потребностью Европы в инвестициях из-за новых требований президента США увеличить расходы на оборону, а также возможного введения новых тарифов со стороны Америки.

В то время, как Вашингтон пренебрегает Украиной и европейскими лидерами, нагло выбрасывает на обочину мирных переговоров, министр иностранных дел Китая Ван I льстиво говорит, что в возможных переговорах между Украиной и РФ также должна участвовать и Европа, интересы которой должны быть учтены. Пекин знает, что страны, обиженные или брошенные Трампом, будут открыты для помощи извне. И Китай будет готов, чтобы вовремя прийти "на спасение".

Более того, после трамповских тарифов на китайские товары, риторика КНР стала еще более льстивой.

"Мирное соглашение по Украине не может устанавливаться только США и Россией. Китай против переговоров без участия Украины и ЕС Я считаю, что европейские друзья должны задуматься и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства. Поступая таким образом, они увидят, что дипломатический подход Китая подчеркивает мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество", – отметил спецпредставитель КНР по европейским делам Лу Шае.

Естественно, вряд ли ЕС готов к тому, что Китай начнет диктовать условия в регионе, но американо-европейский кризис будет в любом случае использован китайцами для улучшения имиджа в глазах европейцев.

"Существует и более радикальное мнение по поводу более активного участия китайцев в европейской политике из-за фактора Трампа. Если США и Европа не предложат Украине безопасность, Китай может вмешаться, используя свои рычаги влияния на Россию. Они даже могут предложить более выгодное соглашение, чем предложенное Трампом", – считает экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его мнению, Украине предстоит Китаю в обмен на безопасность – восстановление, порты, сельскохозяйственную продукцию. В Европе найдутся те, кто поддержит это предложение, считает экс-дипломат.

Перерастет ли таможенная война во что-то большее

Борьба за Россию не единственное поле противостояния Китаю и США. Президент США объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении Канады и Мексики, а также 20-процентных тарифов на импорт из Китая, удвоив размер первоначальных пошлин. После этого началась война заявлений.

"Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая или любая другая война, мы готовы бороться до конца", – заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. На что министр обороны США Пит Гегсет ответил, что США готовы к любой войне с Китаем.

"Этой тарифной войной Трамп пытается сдержать Китай в перспективе и хочет заставить другие страны покупать больше американского. В принципе, как идея, это не плохо, но таким образом, как это делает президент США, это только вредит рядовым американцам. В любом случае, китайцы готовы к торговой войне. Относительно заявлений главы Пентагона о том, что США готовы к любой войне против Китая, то я совершенно не уверен, что Гексет понимает состояние своих вооруженных сил, как по мне он очень переоценивает их сегодняшние возможности. Сейчас Соединенные Штаты не способны навязать свою волю китайцам в военном плане", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Разбить эту пару не получится

"В представлении Дональда Трампа и его команды, продав Украину России, можно отвлечь РФ от Китая и таким образом ослабить его ресурсно. Вся их стратегия по отношению к Украине, по Европе подтверждает, что они идут по этому пути. Конечно, это бред, который совершенно не будет реализован. При этом, Китай пытался балансировать, поскольку не хочет портить отношения со Штатами, очень важным партнером, как с точки зрения торговли, инвестиций, так и доступа к технологиям, так же и с Европейским Союзом. И, собственно, это единственная причина, почему китайцы не снабжали и пока не поставляют вооружение, боеприпасы и технику России", – считает Александр Хара.

По мнению Александра Хары, Украина безразлична Китаю как такова. Им важно быть за столом переговоров, чтобы влиять на параметры формирования новой архитектурной безопасности в Европе. И, конечно, они очень хотят для своих компаний участия в послевоенном обновлении, инвестировании в Украину. Это еще больше укрепляет КНР на европейском континенте. Что касается того, что Трамп стремится развалить союз Китая и России, то эксперт считает, как такого союза нет. По факту они рассказывают о стратегических союзнических отношениях, но есть глубокое недоверие и старые обиды у китайцев. На сегодняшний день присутствует чрезвычайная зависимость от КНР по экономической и технологической поддержке. Россия бы уже проиграла эту войну, она просто не имела бы ресурсов для ее продолжения.

"Я не думаю, что россияне собираются отказаться от своих глобальных амбиций и уходить в фарватере американской политики. На сегодняшний день это нереально. По большому счету ценности и интересы Америки и России диаметрально противоположны. Для этого это напрасная надежда, разбить эту пару – РФ и КНР. Что касается сближения Китая и Европы, то, конечно, можно себе представить ситуацию, когда европейцы пойдут на такой шаг. Прежде всего в торговле, экономическом сотрудничестве, но, конечно, со многими ограничениями, потому что ЕС построен по большому счету на ценностях, которые кардинально отличаются от того, что исповедует коммунистический Китай", – отметил Александр Хара.