Разрушены 9 квартир, два человека погибли: в Хмельницком завершили разбирать завалы на месте взрыва в многоэтажке. Фото

Днем 29 октября в Хмельницком завершили разбор завалов, образовавшихся в результате взрыва в многоэтажке. Разрушены 9 квартир, еще 15 домов повреждены.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, погибли два человека – женщина 1973 г.р. и мужчина 1983 г.р. Пострадали пять человек, среди которых – ребенок.

Отмечается, что на месте работали 100 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, в том числе отделение спасателей-верхолазов и отделение спецназначения "Дельта".

Причину взрыва устанавливают правоохранители.

Подробности взрыва в многоэтажке в Хмельницком

Около 15:00 во вторник, 28 октября, в Хмельницком прогремел взрыв в жилом доме на улице Тернопольской, 34/2. Разрушены три верхних этажа, остальная часть повреждена. На уровне четвертого этажа спасатели обнаружили тела женщины и мужчины.

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в эфире телемарафона "Единые новости" объяснил, что взрыв в многоквартирном доме мог быть вызван утечкой бытового газа, но правоохранители рассматривают и другие версии.

По факту взрыва следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности". Проводится расследование.

Местные жители рассказали о последствиях трагедии и отметили, что теперь им фактически негде жить. Из-за угрозы обвала конструкций спасатели не пускают некоторых жильцов в квартиры.

