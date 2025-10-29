'Думаем теперь, где будем жить': жители многоэтажки в Хмельницком рассказали о взрыве и его последствиях. Видео

В Хмельницком вторые сутки подряд продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва в многоэтажном доме. Местные жители рассказали о последствиях трагедии и отметили, что теперь им фактически негде жить.

Вследствие взрыва были разрушены несколько квартир на верхних этажах, но также существует угроза разрушения других частей дома. Об этом сообщает издание "Суспільне Хмельницький".

Последствия взрыва в доме

Женщина, которая проживала в пострадавшем доме, рассказала, что фактически осталась на улице с двумя детьми. Также жительница Хмельницкого отметила, что спасатели позволили зайти ей в дом, чтобы забрать теплые вещи и документы.

"Думаем теперь, где будем жить. Двое детей. Ребенок не спит всю ночь, переживает. Разрешили забрать теплые куртки, документы", – рассказала местная жительница.

Другая жительница дома рассказала, что снаружи ее квартира уцелела, однако внутри оценить степень повреждений пока невозможно. Из-за угрозы обвала конструкций спасатели пока не пускают женщину в квартиру.

По информации местных журналистов, пятеро владельцев квартир, поврежденных из-за взрыва в многоэтажке, подали заявки на возмещение последствий. Заместитель городского головы Василий Новачок утверждает, что власти нашли временное жилье для всех людей, и соответственно, люди уже будут смотреть, насколько им то жилье может подходить или не подходить.

Напомним, 28 октября около 15:00 в Хмельницком прогремел взрыв в жилом доме на улице Тернопольской, 34/2. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка бытового газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области произошел взрыв на территории частного домовладения. В результате чрезвычайного происшествия пострадал мужчина – его госпитализировали в больницу.

