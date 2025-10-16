Под Киевом произошел взрыв в частном доме: есть пострадавший. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области произошел взрыв на территории частного домовладения. В результате чрезвычайного происшествия пострадал мужчина – его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Причины и обстоятельства ЧП установят следователи.

По словам правоохранителей, 15 октября, в 22:40 к ним поступило сообщение от работников ГСЧС о взрыве котла в Броварах.

"Правоохранители предварительно установили, что 63-летний владелец дома при попытке запустить твердотопливный котел, вероятно, допустил техническую неисправность, в результате чего произошел взрыв. Также в это время в доме находилась его мать, которая, к счастью не пострадала", – рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия мужчина получил ожоги лица, верхних и нижних конечностей тела – его госпитализировали. Также повреждено помещение котельной.

