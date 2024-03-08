Последние политические события и скандалы в Соединенных Штатах Америки вселяют все меньше оптимизма. При чем как у миллионов украинцев, так и у американцев.

За годы своей активной деятельности и общения с американскими политиками я не видел таких серьезных противоречий между Демократической и Республиканской партиями в Конгрессе. Пагубное влияние Дональда Трампа дает свой эффект: все меньше конгрессменов-республиканцев готовы поддерживать Украину и самое важное - голосовать за выделение вашей стране финансовой помощи на более чем 60 млрд долларов.

К сожалению, сегодня я могу сказать четко - Трамп превращается в марионетку Владимира Путина. Он действует не в американских интересах и не в интересах наших союзников (в том числе Украины и Израиля). Потому что любой проамериканский политик, который переживает и хочет добра США вам скажет, что мы просто обязаны поддерживать демократические силы и бороться с авторитаризмом.

Трамп все больше и больше показывает своими решениями, что самое главное для него не интересы США, а собственное Эго. Он подыгрывает Путину. Он стал попутчиком авторитарного президента, который хочет кровью разделить этот мир.

Часть республиканцев и сам Трамп уверены, что они смогут договориться и с Путиным, и с Си Цзиньпинем. Подписать "сделку", которая может в один миг решить все политические, экономические, социальные и военные проблемы. Но это не так.

Очевидно, что мир сложнее, чем 2+2 и Президент США, как и органы законодательной власти (Сенат и Палата представителей), должны относиться ко своим обязанностям как можно более серьезней.

Этот тезис касается не только Трампа, но и Администрацию Президента Джозефа Байдена. То, что происходит сейчас, например, в информационом пространстве США готовилось же не 1 неделю или не 1 месяц. Это все следствие работы российской пропаганды, которая годами как раковая опухоль захватывала умы американцев.

Сейчас те фейки и манипуляции, которые регулярно распространяют такие люди как Такер Карлсен, Джексон Хинкл или Илон Макс - это ведь не только русская пропаганда, это просто пропаганда. Своими ежедневными высказываниями они распространяют нужные Москве нарративы. Возможно даже не понимания этого.

Если мы говорим об Украине, то я очень хочу, чтобы Администрация Байдена со всей ответственностью отнеслась к этому вопросу. Давайте будем откровенны: на сегодняшний день вероятность положительного голосования по выделению денег Украине по-прежнему превышает 50%, но она становится меньше по мере увеличения сроков. Тем не менее я надеюсь и в конечном итоге ожидаю, что Администрации Белого дома удастся обеспечить вам финансовую помощь до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Я буквально недавно общался с некоторыми сотрудниками Минобороны США, которые мне прямо сказали, что наша страна готова в любой момент поставить Украине оружие и военную технику. Все готово, все загружено в самолеты и ожидает Палаты представителей.

Когда решение по выделению помощи Украине будет принято (а я очень на это надеюсь), Администрации Байдена важно передать вам все и сразу. Не растягивать помощь на месяца и годы, а передать весь объем денег и оружия в кратчайшие сроки. Чтобы в случае победы Трампа у него не было возможности заблокировать то, что выделил Конгресс.

Я очень надеюсь, что у Белого Дома хватит дальновидности в этом вопросе.