'Трамп и его окружение имеют свои интересы': Хара указал на нюанс с переговорами и объяснил, какими должны быть реальные гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп и его окружение имеют собственные интересы относительно окончания войны в Украине, поэтому трудно говорить о возвращении границ 1991 года. В то же время Украине нужны сильные гарантии безопасности, такие как ядерное сдерживание страны-агрессора и готовность союзников воевать вместе с украинцами.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. По его словам, пока США и Россия планируют решить "свои вопросы", а затем перед фактом поставить Украину.

В свою очередь, Киев может отказаться от навязанных условий, но остаться без американской военной помощи.

"Здесь совершенно понятна логика, поскольку львиная доля помощи идет от Соединенных Штатов, а европейцы не способны производить то количество вооружения, боеприпасов и техники, которое нам нужно. Понятно, что Трамп и его окружение имеют свои интересы и не очень прислушиваются к нам и европейцам. Поэтому сейчас не стоит и говорить о том, что мы можем вернуть границы 91-го сразу. Конечно, мы в противостоянии с Россией, в переговорном процессе должны полагаться на американцев. Но я не вижу, чтобы американцы воспринимали это так же", – подчеркнул Хара.

Что касается гарантий безопасности, то, по мнению эксперта, Украине нужно учитывать значительный ядерный потенциал, которым владеет Россия.

"Если мы говорим о гарантиях безопасности, то это должны быть два компонента. Первый – ядерное сдерживание. И кто у нас может дать такие гарантии безопасности? Прежде всего, конечно, это Соединенные Штаты. Но если мы не члены НАТО и у нас нет соглашения с США, есть ли гарантия безопасности в контексте ядерного сдерживания? Нет. Второй аспект – это то, что наши партнеры будут готовы воевать обычными вооружениями против РФ. То есть если ядерное сдерживание не сработало и начинается война, то, значит, наши будущие союзники должны бок о бок с украинцами воевать", – сказал глава Центра оборонных стратегий.

Он добавил, что это возможно в двух случаях: первый – если Украина станет полноправным членом НАТО по статье 5 Вашингтонского договора. Второй – это заключение сделок по безопасности, предусматривающих автоматическую поддержку союзников в войне с Россией. Однако Украину не хотят принимать в НАТО, и ни одна страна не хочет подписывать такое соглашение из-за потенциальных рисков.

"Поэтому, когда нам рассказывают, мол, мы дадим вам какие-то мощные гарантии безопасности, главное – садитесь за стол переговоров, то это бред, это нас хотят опять-таки ввести в заблуждение. Поэтому я не вижу, о чем могут быть переговоры. Сейчас нет предпосылок для этого. Собственно поэтому нужно использовать четкие дефиниции для того, чтобы понять, пытаются ли нас обмануть, или какое-то действие может привести к какому-то положительному результату", – резюмировал Хара.

Напомним, 16 февраля стало известно, что Трамп рассказал о своих вероятных предстоящих переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным и подчеркнул, что они могут состояться в ближайшее время. Кроме того, по словам американского руководителя, в процессе примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Financial Times, Дональд Трамп и диктатор Владимир Путин попытаются договориться о прекращении огня в Украине до конца апреля – начала мая.

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