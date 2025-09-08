'Трамп дал Путину то, что он хотел': Зеленский – о встрече на Аляске

Переговоры президента США Дональда Трампа и кремлевского главаря Владимира Путина на Аляске, которые состоялись 15 августа, были выгодными для диктатора. Он получил от американского президента "то, что хотел".

Такое мнение высказал Владимир Зеленский. Американский телеканал ABC News записал интервью с президентом Украины в пятницу, 5 сентября.

Зеленский выразил разочарование двухсторонней встречей лидеров США и РФ

"Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел", – признал глава государства.

Он уточнил, что сама только встреча с лидером Соединенных Штатов является достижением для российского диктатора.

"Он хотел, понимаете, очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом США. И Путин это получил. И это очень жаль", – сказал Зеленский.

Он добавил: "Путин не хочет встречаться со мной, но он очень хочет встретиться с президентом Соединенных Штатов, показать всем видео и фотографии, что он там".

Что предшествовало

15 августа Трамп встретил Путина на военной базе в городе Анкоридж (штат Аляска) с красной ковровой дорожкой и аплодисментами. Хотя никакого соглашения достигнуто не было, американская сторона заявляла о "значительном прогрессе".

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф утверждал, что россияне пошли на некоторые уступки – до сих пор неизвестно, на какие, ведь публичные заявления из Кремля, которые последовали после переговоров, свидетельствуют об обратном. И российские массированные обстрелы Украины, из-за которых гибнут мирные жители, тоже не вяжутся с "прогрессом".

Единственным более-менее конкретным моментом, озвученным после саммита на Аляске, было утверждение Трампа о возможности проведения прямых переговоров Путина и Зеленского (двухсторонних или же трехсторонних, с участием президента США). Прошло больше трех недель, и Москва продолжает отбрасывать эту возможность.

3, а потом и 5 сентября Путин прямо заявлял, что не видит смысла в таких переговорах, потому что договориться будет практически невозможно. При этом он якобы готов принять Зеленского в Москве.

Как ранее писал OBOZ.UA, 7 сентября Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против РФ. Подчеркнем, что глава Белого дома неоднократно угрожал Кремлю новыми экономическими ограничениями, но воздерживался от них, продолжая переговоры.

