Ну что ж, по уже привычному алгоритму, Трамп высылает кого-то (в этом случае – Пита Гегсета) сказать что-то контроверсионное, потом сам говорит что-то несвязное, а тогда приходит Вэнс в роли голоса разума.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Публічна реакція на заяви щодо переговорів з Путіним без участі України і критика підходу Трампа до цих переговорів зробила своє. Ще б пак: Трамп пишається своїми талантами жорсткого та ефективного переговорника. А тут його ткнули фейсом об тейбл за те, що він здав позиції ще до початку переговорів.

І тому Венс пішов до дружнього, але авторитетного видання Wall Street Journal і відкотив більшість заяв своєї адміністрації назад.

Наголосив на суверенітеті України. Не виключив застосування американської військової сили. Погрозив Росії можливими ще жорсткішими санкціями. І двозначно попередив, що результати переговорів можуть "шокувати багатьох людей".

Чи це означає, що вони передумали, і можна видихати? Ні, в жодному разі.

Це означає, що Трамп, попри всю браваду, чутливий до публічної критики - як з боку своїх громадян і медіа, так і з боку світових лідерів.

Для Трампа головне – не виглядати лохом. На цьому побудована вся його риторика про зовнішню політику - і, відповідно, вся зовнішня політика. "Нікому не дозволимо нами зловживати," - це його улюблена фраза на тему взаємин з іншими державами.

Тому продовжуймо в тому ж дусі. Щира подяка всім європейським лідерам, які підписалися під Паризькою заявою в форматі Ваймар+. Щира подяка всім журналістам та експертам, які охарактеризували позицію Трампа як зраду і слабкість. Щира подяка всім військовим у США, які аж ніяк не сприйняли заяв свого нового міністра і не побоялися вголос і чітко про це сказати.

Треба більше. Потрібні масові протести, організовані Ukrainian Congress Committee of America та іншими потужними організаціями українців за кордоном. Потрібні масові статті, колонки, твіти, відеосюжети, які критикують Трампа за слабкість і беруть його "на слабо" щодо Путіна, але також і хвалять його прозорливість та потужне лідерство, коли він озвучує і робить правильні речі.

Рятувальних жилетів у нас немає, тому тримаємось міцно за поруччя і летимо вперед.