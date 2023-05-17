Вопреки оптимистическим прогнозам насильник и жулик циничный пуйловый друг Дональд Трамп согласно последнему опросу имеет поддержку 61 процента республиканцев (Рон Десантис — 18%, Майк Пенс — 6%).

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Уверен, что это не благодаря его отвратительной позиции по Украине, а вопреки ей, поскольку не Украина является для американцев решающим фактором на выборах. То есть антиукраинская позиция ему наверняка мешает (и в Конгрессе её не разделяет даже большинство самих республиканцев), но, например, экономические успехи Трампа-президента для избирателей гораздо важнее.

Чтобы Украина перевесила, необходима наша Победа в войне с мордором, что ослабит позиции Трампа и среди республиканцев, и вообще в США в целом. Байден-победитель Трампа деклассирует.

Это важно понять, в частности, и китайцам: ТОЛЬКО УКРАИНСКАЯ ПОБЕДА НАД МОРДОРОМ ИЗБАВИТ КИТАЙ ОТ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОГО ДЛЯ КНР ПРОТИВОСТОЯНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ ТРАМПУ.

Трамп это не Байден и церемониться с ненавистным ему Китаем не станет: Трамп его экономически уничтожит, после чего КНР, не так давно ставшая одним из двух полюсов биполярного мира, ускоренно вернётся в своё жалкое состояние, в котором она, "коммунистическая", изначально пребывала до Дэн Сяопина, Никсона и Киссинджера.

Единственная надежда Китая — это Украина. Так что пусть китайцы не радуются своей возросшей роли в мире, а понимают, что Трамп во главе Главной страны мира их съест всех и сразу, причём даже не подавится.

Хитрый Восток может перехитрить сам себя, если вовремя нам не поможет. Трамп не только отберёт у КНР россию, не только заставит Китай забыть слово "Тайвань", но и бесцеремонно спихнёт уважаемую Китайскую Народную Республику туда, где она находилась полвека назад.

И настанет тогда время уже новых песен. —Рыжик-пыжик, где ты был? —У китайцев кровь попил.

Что же до американцев, то излишне трампанутые тоже могут просчитаться. Если Украина не победит, то Америка проиграет. Её не будут бояться, а всё её величие базируется в первую очередь именно на страхе. Как, между прочим, и доллар, нарисованный в таком количестве, что давно держится не на товарном обеспечении, а на том же страхе. На почтении. На уважении. Которых тогда не будет. Пусть призадумаются те, для кого экономика важнее Украины.

Украина сегодня ещё может спасти и США, и Цивилизацию. Менее 18 месяцев у нас пока есть. Умные и дальновидные на Западе и на Востоке, помогите нам вам помочь. Тогда справимся даже раньше. Намного раньше. Слава Украине!