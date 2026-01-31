Трагические истории могут возвращаться, если закрывать глаза на нынешние преступления, – посол Корнийчук

Гибель в обесточенном в результате российских атак Киеве женщины, пережившей Холокост, – напоминает, что трагические исторические события могут повторяться, если не останавливать агрессию.

Видео дня

Об этом написал посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук в своей статье для The Jerusalem Post.

"Для израильской нации, которая родилась из пепла Холокоста и несет в своем сердце коллективную память о "Никогда больше", смысл моральной ответственности глубоко резонирует. Память, которая не превращается в моральный компас, рискует стать пустым ритуалом. Настоящая память требует четкой позиции против агрессии, против преднамеренного нацеливания на гражданских лиц, против попыток стереть национальную идентичность. Женщина, пережившая Холокост, которая умерла на этой неделе в Киеве, не должна стать политическим символом: она является болезненным человеческим напоминанием о том, что история — это не просто глава книги, но может вернуться и постучать в наши двери, если мы решим закрыть глаза", – отметил дипломат.

Евгений Корнийчук также отметил, что Международный день памяти жертв Холокоста — это не только день памяти: "это день моральной расплаты".

"Холокост был уникальным событием по своему масштабу, по идеологии, которая его руководила, и систематическим событием, которым она осуществлялась. Его нельзя и нельзя сравнивать с любым другим событием. Тем не менее, его моральные уроки четкие и универсальные: дегуманизация народа, оправдание агрессии во имя искаженного исторического нарратива и превращение гражданских лиц в политические инструменты, которые являются скользким склоном, который мир очень хорошо знает", – подчеркнул дипломат.

По убеждению посла, война РФ против Украины — это не просто территориальный конфликт: "это умышленное нападение на идентичность, культуру и само право суверенной нации на существование. Когда электростанции бомбят в глубине зимы, когда миллионы гражданских лиц остаются без проточной воды или отопления, это не случайный вред: это попытка сломать дух народа, нацелившись на гражданское население", – отметил Евгений Корнийчук.

Он также убежден, что мировое сообщество не должно молчать перед угрозой такой агрессии для всей Европы.

"Когда зло снова поднимает голову в Европе, слов недостаточно. Нужна моральная ясность, солидарность с жертвами и защита фундаментальных принципов свободы и человеческого достоинства", – подытожил посол.