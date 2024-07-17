'Товарищ Лавров, что ты за животное?': постпред Украины в ООН поставил на место российского чиновника, который цитировал Оруэлла

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица решительно ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который во время выступления в Совбезе ООН ссылался на образы из произведений английского писателя Джорджа Оруэлла. Ведь российский политик выбрал для цитирования писателя, чьи книги в Советском Союзе были запрещены или подвергались цензуре.

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Об этом Кислица написал в соцсети Х. В отличие от "спичрайтеров" Лаврова, работавших над его речью, мир хорошо знает оригинальные произведения Орвелла и понимает, что он критиковал диктатора Иосифа Сталина, которого сейчас так любят и уважают в России, и враждебно относился к сталинизму.

"За кого нас имеет жалкий Лавров, когда пытается мобилизовать Оруэлла на свою поддержку? – отметил постпред. – Возможно, он не знает, что нью-йоркские дипломаты на самом деле читали Оруэлла, а не то, что являются побочными продуктами МГИМО (Московского государственного института международных) отношений, – ред.) в Советском Союзе, где книги Оруэлла были запрещены или подвергались цензуре" – написал Кислица.

Лавров во вторник во время заседания Совбеза ООН, посвященного многостороннему сотрудничеству, пытался подтвердить свои слова цитатой из произведения Джорджа Оруэлла "Колхоз животных".

"В прошлом веке Джордж Оруэлл в своем рассказе "Колхоз животных" уже предусмотрел суть порядка, основанного на правилах, где все животные равны, но некоторые равнее других. Если ты выполняешь волю гегемона, тебе позволено все. А если отважишься и начнешь отстаивать свои национальные интересы, так будешь объявлен изгоем и подвергнут санкциям", – заявил Лавров.

Кислица отметил, что "спичрайтеры" Лаврова не упомянули, что Джордж Оруэлл был критиком Сталина и враждебно относился к сталинизму. По словам самого Оруэлла, его сатирическое произведение "Колхоз животных" (Animal Farm), которое Лавров пытался цитировать, отражает события, предшествовавшие российской революции 1917 года, а затем сталинскую эпоху Советского Союза. Это был период, когда Россия жила под властью коммунистической идеологии Иосифа Сталина, которую сегодня в России почти обожают.

Кислица объяснил, что каждое животное в "Колхозе животных" представляет определенный класс советского (и одновременно современного российского) общества: рабочая лошадь Боксер символизирует рабочий класс и стахановцев, скептический осел Вениамин — интеллигенцию, которая все понимает, но бездействует, злые собаки — сотрудников НКВД, Моисей (Ворон), который после смерти обещает животным удивительное место за облаками под названием "Сахарная гора" – духовенство, безмолвные овцы – массы людей, а поросенок Квикун - подконтрольные властям СМИ.

"На вершине пирамиды – большой, довольно яростный с виду беркширский кабан по имени Наполеон (аллегория Иосифа Сталина), который постепенно переписал семь заповедей анимализма (аллегорическая ссылка на коммунизм), главная из которых стала звучать так: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других", – написал постпред Украины в ООН.

"Итак, а вы, товарищ Лавров, что за животное?" – иронически спросил Кислица.

Ранее сообщалось, что Россия после удара по "Охматдету" устроила в ООН праздничный обед. Представители террористического государства смаковали котлетами по-киевски, когда в Киеве спасатели все еще разбирали завалы разрушенных российской ракетой корпусов детской больницы "Охматдет".

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что называть войну России против Украины "украинским кризисом" – это неправильно и неправомерно. Несмотря на это, некоторые члены Совбеза ООН до сих пор продолжают давать именно такое название агрессии РФ против нашего государства.

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