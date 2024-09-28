Сегодня год как цифровая команда Минобороны неустанно работает для того, чтобы военные могли заниматься службой, а не воевать с "бумажной армией". Наши принципы за это время не изменились, а только укрепились. Если враг превосходит тебя количественно, то в противовес нужно делать качественно – как на фронте, так и в тылу. И цифровизация ощутимо помогает это делать. Поэтому хочу поделиться 5 главными результатами нашей работы за 365 дней.

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Застосунки для військових та військовозобов’язаних

Цього року цифрова команда Міноборони презентувала два продукти — Резерв+ та Армія+

Із Резерв+ ми розв’язали питання оновлення даних без ходіння у ТЦК і очікування у чергах. Завдяки Резерв+ понад 3 мільйони українців змогли це зробити вчасно. Стільки ж — згенерували військовий електронний документ, який має юридичну силу паперового.

Багато хто говорив про те, що систему військового обліку неможливо змінити. Виявилося, що можливо. Необхідно було лише знайти до неї підхід. І цим підходом стала цифровізація. До кінця року плануємо запустити ще більше корисних функцій. З'являться рекрутинг, повторне оновлення даних, автоматичні відстрочки для багатодітних батьків й студентів і не тільки.

Служба плюс, папери мінус. Під цим гаслом ми прожили більшу частину літа, поки готували запуск застосунку для військових Армія+. Презентація відбулася 8 серпня. За майже два місяці роботи маємо 270 000 зареєстрованих користувачів із ЗСУ та Державної служби спецтранпорту України. Згодом Армія+ масштабується на всі Сили оборони.

У першому релізі маємо унікальний номер військовослужбовця, опитування та електронні рапорти — один із важливих кроків до депаперизації армії. Його радо підтримали військові частини. 1 000 частин запровадило Армія+ у себе. За цей час військові встигли подати 6 700 рапортів із юридичною силою паперового. Для цього зробили свою домашню роботу та підготували нормативно-правове поле. Зокрема мова про Постанову Кабміну № 879 та Наказ Міноборони №531, що регулюються як функціонування Армія+, так як організацію роботу електронних рапортів.

Ми розуміємо, що завдяки одним електронним рапортам папери повністю з війська не зникнуть. Тому працюємо над тим, щоб якомога більше сервісів та функцій можна було зробити саме через Армія+. Наша ціль — перетворити застосунок на екосистему, де військового від вирішення будь-якого запиту відділяють усього кілька кліків.

Зменшили кількість паперової роботи

У серпні внесли важливі зміни у три накази Міноборони, а саме 232, 300 та 440. Завдяки ним облік військового майна став простішим. Скасувалася ціла низка бюрократичних норм, а частина паперових процесів перейшла у цифровий формат.

Це пришвидшить внутрішні процеси, заощадить час на службу і полегшить роботу військовим. Наприклад, позбулися 16 журналів і книг на кшталт журналу обліку мила, а атестати на харчування і майно тепер можна друкувати, а не писати від руки. Поступово робимо так, щоб жарти про журнал, у якому ведеться облік журналу обліків, залишилися лише жартами.

Зміни дозволили застосовувати замість паперових форм нарядів і карток обліку електронні транзакції в системі та використовувати електронні первинні документи, що підписані КЕП. Саме це дозволяє позбавити армію паперів, шляхом перенесення паперових процесів в ІТ системи на кшталт Управління Логістичним Забезпеченням.

Розвиток бойових систем

Бойова система DELTA стала незамінним інструментом наших військових у боротьбі з російською агресією. Завдяки DELTA сплановані операції, які знищили багато важливої російської техніки на суму понад 15 млрд доларів за весь час повномасштабного вторгнення. Також завдяки DELTA планується 100 тисяч місій БПЛА на місяць.

Цього року DELTA ввели в експлуатацію для усіх підрозділів Сил оборони України, що є визначною подією для українського продукту. Також система пройшла перевірку на захищеність інформації за стандартами НАТО і зробила це першою з усіх бойових систем в Україні.

Також у DELTA запустили кілька важливих інструментів. Наприклад, Mission Control, який дозволяє планувати роботу підрозділів БПЛА. Чи DroneID, що допомагає захищено інтегрувати дружні дрони.

Крім цього, значимою є розробка платформи Avengers. Вона використовує штучний інтелект для автоматичного розпізнавання ворожої техніки з відеокамер та дронів. Щотижня понад 12 тис. одиниць техніки виявляється автоматично засобами ШІ. Плануємо масштабувати платформу на виробників дронів і встановлення цієї технології напряму на дрони.

Пріоритетними напрямками роботи наразі є розбудова модулю аналітики DATA Platform та модулю "простору цілей". Перший дасть можливість ухвалювати рішення на основі даних та сформованої статистики, а другий — забезпечить розробку, ведення та управління цілями та вогневими завданнями.

Коаліція дронів

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. Наразі в Коаліцію дронів входять 16 країн-партнерів.

Мета Коаліції дронів – забезпечити промислове виробництво FPV-дронів та розширити індустрії дронів на Заході та в Україні, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом відповідно до вимог Збройних сил України.

Україна вже отримала понад 3 000 дронів, доставлених із Канади, Латвії, Литви та Нідерландів. Очікується, що на вже акумульовані в рамках Коаліції кошти на спільні закупівлі (500 мільйонів євро), буде закуплено та поставлено ще 20 000-30 000 дронів.

Крім цього, Велика Британія запустила тендери на визначення кращих моделей FPV серед країн-партнерів за вимогами української сторони. У першому тендері було відібрано 15 постачальників. У другому до участі вперше в історії Коаліції допущено українських виробників.

Щоб взяти участь у тендері, виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії і подати заявку. Пропозиції прийматимуться до 14 жовтня для вдосконалених FPV-дронів та до 11 листопада для дронів-перехоплювачів. Потім ці пропозиції розглянуть країни-члени Коаліції.

Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об’ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.

Небойові системи

Поступово продовжуємо впроваджувати автоматизовану систему управління оборонними ресурсами на базі SAP ERP. До неї підключилися більше 600 військових частин, вже підключено більше 2 800 користувачів. У систему заведено 260 тисяч номенклатурних позицій згідно з кодифікацією NATO Supply Number. Завдяки впровадженню SAP опрацювання заявок на отримання техніки чи майна значно пришвидшилась. За допомогою системи вже автоматизовані процеси постачання та розподілу майна БПС, речового забезпечення, наземних систем озброєння, майна звʼязку та кібер засобів.

Також всередині вересня запустилася система DOT-Сhain, якою опікується Державний оператор тилу. Наша команда допомогла із нормативно-правовою частиною. Завдяки DOT-Сhain повністю цифровізується постачання харчування у військові частини – від замовлення до оплати.

Тепер начпроди частин, постачальники та Державний оператор тилу матимуть єдину систему, у якій зможуть швидко і ефективно взаємодіяти. Усі папери, що були пов’язані із замовленням продуктів, замінили кількома хвилинами у DOT-Сhain. Це допоможе у 4 рази скоротить час постачання продуктів.

Найголовніше, що DOT-Сhain — універсальна система, яку у майбутньому можна розгорнути для постачання не тільки продуктів, а й спорядження чи речей для бійців. Це значно пришвидшить та полегшить логістичні процеси у Силах Оборони.

Також забезпечити процеси збору, перевірки, узагальнення оперативної звітності в частині виконання кошторису МОУ тепер можемо за допомогою системи Бюджет. Це дозволить забезпечити прозоре та ефективне управління фінансовими ресурсами в автоматизованому режимі.

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Це був цікавий рік. За цей час ми зробили своєрідний державний military стартап, напрацювали вектор — і знаємо куди рухатися. Були виклики, перешкоди, моменти, у яких доводилося багато дотискати. Але я із впевненістю можу сказати, що плідна праця цифрової команди Міноборони довела: систему можна змінити, якщо знайти до неї правильний підхід. Але роботи ще багато. Далі — більше. Бо це тільки початок змін, щоб зробити наше військо технологічнішим та цифровізувати 90% сервісів для армії.