Россия продолжает совершать военные преступления. Российские военнослужащие из состава 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Будённовска Ставропольского края в ночь на 6 июня с.г. подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Это был целенаправленный террористический акт против мирного населения, проживающего в большом количестве вдоль реки. В результате этого теракта были затоплены десятки городов, сёл и населенных пунктов, в основном по левому берегу реки. Пострадал и правый берег, который географически чуть выше левого. Это стало экологической и техногенной катастрофой планетарного масштаба, за которую российская сторона должна нести полную ответственность как виновник зла. Каховская дамба была заминирована российской армией в прошлом году и сейчас взорвана преднамеренно с целью создания проблем украинским солдатам, готовым к контрнаступлению на этом направлении. Российское военное руководство отдало приказ взорвать плотину, не осознавая катастрофических последствий этого акта. Все плотины во время войн имеют статус охраняемых объектов, что гарантируется Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительными протоколами к этим международным документам. А статья 56 Дополнительного протокола к Женевской конвенции 1977 г. гласит: "Сооружения или установки, содержащие опасные составляющие, такие как плотины, насыпи и атомные электростанции, не подлежат нападению, даже если эти сооружения являются военными объектами".

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Циничное нарушение этих международных документов должно быть осуждено всеми странами-участницами конвенций. Но ряд международных организаций дают нерешительные комментарии, будто их смущает заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который нагло обвинил в этом преступлении украинскую сторону. Это Песков, который в начале войны всем заявлял, что украинская сторона обстреливает собственные города и что это якобы делают националисты, чтобы привлечь больше внимания международной общественности. Это тот же Песков, который заявил, что украинцы фактически сами разрушили город Мариуполь. Это лжец Песков, который перед войной десять раз заявлял, что Москва не собирается ни коим образом нападать на Украину.

Киев подготовил акцию по спасению мирного населения на территориях, подконтрольных украинскому правительству. Этому были посвящены специальное заседание правительства и заседание высшего военного командования. Киев обратился в ООН с просьбой срочно рассмотреть вопрос об экологической катастрофе на Днепре на внеочередном заседании Совета безопасности ООН. Украина попросила своих союзников ввести дополнительные жёсткие санкции против Москвы, которая должна нести полную ответственность за преступление на временно оккупированной украинской территории, так как это военное преступление огромных масштабов и преступление против человечности. В то же время это террористический акт, и Российская Федерация уже признана рядом стран государством-спонсором терроризма. Многие страны уже обратили внимание, что последствия сноса плотины на Днепре российской стороной как от применения оружия массового поражения.

Владимир Путин является политическим преемником и сторонником Сталина, взорвавшего крупнейшую в СССР и Европе ГЭС и одну из крупнейших в мире - Днепрогэс, построенную в начале 1930-х годов. При подходе немецких войск к украинскому городу Запорожье в августе 1941 г. Кремль не мог придумать ничего лучше, чем приказать уничтожить ГЭС. В Москве примитивно думали, что этот акт остановит гитлеровскую армию, а гидроэлектростанция не будет работать в интересах Германии. В результате огромная волна воды затопила сотни сел и населенных пунктов в окрестностях, где утонули почти 100 тысяч мирных украинских жителей - граждан СССР. Немецкая армия просто дождалась снижения уровня воды и пошла в атаку, не потеряв практически ни одного солдата. Кроме того, позже она отремонтировала разрушенную гидроэлектростанцию, которая стала давать электроэнергию для нужд Третьего рейха. Идиотизм Сталина теперь повторил его сторонник Владимир Путин. Кажется, кто-то посоветовал ему таким образом остановить наступление украинской армии в сторону Крымского полуострова. Поскольку никто в Москве не моделировал последствия взрыва плотины, то пришли к выводу, что регулируемое подтопление нанесет ущерб украинской армии, которая начала захват островов на Днепре в районе ГЭС. Похоже, в Кремле также опасались, что ГЭС является практически мостом для переправы украинских танков через широкую реку и в состоянии нервозности пошли на столь необдуманный и преступный шаг в ночь на 6 июня. Сразу в темноте катастрофических последствий они и не увидели, тогда российские источники стали передавать радостную весть о том, что украинцы на островах попали в ловушку. Поздно утром им пришлось изменить свою риторику, когда они увидели, что вода смыла и некоторое количество российских солдат, занимавших позиции вдоль побережья. Кроме того, были затоплены все территории, где находились линии обороны. Водяная волна была почти десятиметровой высоты и несла под собой всё, что попадётся. Проблемы с обеспечением водой Крыма начались из-за того, что волна воды нерегулируемым образом двигалась вниз по течению на юг и не заполняла отводную полосу канала для Крымского полуострова. Как и в 1941 году Москва приняла преступное решение, которое нанесло ущерб, прежде всего, мирному украинскому населению, проживающему вдоль реки в значительном количестве.

Владимир Путин как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации должен нести личную ответственность за этот теракт, военное преступление и преступление против человечности. Существующее международное право не предусматривает смертной казни за совершённые преступления, в отличие от Нюрнбергского международного трибунала, где большая часть высшего руководства нацистской Германии была приговорена к смертной казни через расстрел или повешение. Но в связи с глубиной совершённого преступления и катастрофическими последствиями взрыва плотины на Днепре следует рассмотреть возможность применения наивысшей меры - решения международного суда о смертной казни специально по этому делу как ad hoc. И не должно быть наказания ни повешением, ни расстрелом, а именно утоплением. Преступник, давший приказ на такое преступное деяние, должен почувствовать на себе силу, которую несёт вода.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС лишь подтверждает перед всем миром необходимость изгнания российских террористов со всех уголков украинской земли. Им нельзя оставлять ни одного метра, потому что они используют каждый метр для террора. Безопасность будет восстановлена ​​только победой Украины. И эта победа придёт. Террористы не смогут остановить Украину ни водой, ни ракетами, ни чем-либо ещё.