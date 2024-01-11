Ядерное оружие в Белоруссии – это уже факт.

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Россия разворачивает ядерное оружие в Беларуси рядом с границами НАТО, сообщает The Wall Street Journal. Заявления диктатора Александра Лукашенко о том, что Россия завершила размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, которые некоторые считали "блефом", могут соответствовать действительности, пишет издание. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что глава РФ Владимир Путин начал "принимать меры по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси".

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У липні 2023 року розвідувальне управління Міністерства оборони США повідомило, що немає підстав піддавати сумніву заяву Володимира Путіна про відновлення ядерної зброї в Білорусі. У США вже називають "першого кандидата" для виконання "нової місії Беларусі по ядерному обміну з Росією".

Так, Федерація американських вчених (Федерація американських вчених, FAS) проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, зокрема відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і прийшла до висновку, що військовий аеродром, що розташований у місті Ліда Гродненської області Білорусі є тим самим пунктом. "Авіабаза, розташована в 40 кілометрах від литовського кордону, до єдиного крила білоруських ВВС, оснащена літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі по "ядерному обміну" з Росією", – пише WSJ.

25 березня 2023 року президент РФ вперше детально прокоментував плани російського керівництва щодо масштабних поставок західного озброєння Україні. Самим резонансним кроком Кремля стало рішення про розміщення на території Білорусі тактичного ядерного озброєння (ТЯО). За словами путіна, 10 літаків білоруських Військово-повітряних сил вже готові до застосування такого типу зброї. Крім цього, РФ передала сусідній країні комплекси "Іскандер", які можуть бути носіями для ТЯО, а до 1 липня планується закінчити в Білорусі будівництво сховища для ТЯО.

З Білорусі Москва кидає ще одну карту, припускаючи, що тактичне ядерне озброєння в Білорусі теж може стати приводом для переговорів, щоб переконати США прийняти данність російських завоювань в Україні, інакше — жодних ядерних питань, які є такими важливими для США.

Реакція США свідчить про те, що вони не збираються грати в ігри Путіна. Як це було і після підвищення боєготовності стратегічних сил у лютому 2022 року. Путін привносить ядерний фактор у війну з Україною, яка передбачає виклик США, але нічого не відбувається. Я думаю, це правильна політика. Тому, що США не відповідають і публічно не заявляли про плани змінити готовність своїх ядерних сил. Щоб не включатись у гру з Московією, вони відмовилися застосовувати фактор ядерної зброї. Значить, ядерного фактора у війні путіна з Україною до цих пор не сформувалося. Як буде далі, побачимо.

Тепер можно говорити про те, що путін явно непослідовний.

Взяти хочаб один такий приклад. У березні за підсумками візиту в Москву голови КНР Сі Цзіньпіна була підписана декларація, де, зокрема, говорилося про важливість нерозміщення ядерної зброї за межами національної території, про те, що збереження ТЯО США в Європі та інтеграція союзників в НАТО в цьому питанні — це шлях, протилежний тому, що вибрали Москва і Пекін. І проходить менше року і тепер отримуємо підтвердження намірів путіна розмістити ТЯО в Білорусії, вже як доконаний факт.

Важко сказати як китайський лідер відреагує на цю інформацію, але одне вже є очевидним, що путін остаточно втратив свій козир в переговорах зі США щодо непоширення ядерної зброї.

В червні минулого року колишній Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий заявив про бажання приєднатися до програми ядерного обміну між країнами НАТО в звʼязку з наслідками розміщення Росією своєї тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Про це він сказав після самміта ЄС в Брюсселі, повідомляє Polsat News. "Остаточне рішення буде залежати від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні", — підчеркнув Моравецкий. Він додав, що Польща не "бажає сидіти склавши руки, поки путін значно підвищує свої погрози".

Поки невідомо, як новий уряд Польщі відреагує на цю інформацію. Яка буде реакція США і НАТО на розміщення ТЯО на території Білорусі у безпосередній близькості до кордонів Литви, поки теж невідомо.

Але, давайте спробуємо зпрогнозувати, а як Україна може відповісти на новий шантаж путіна. Адже це не спроста путін знову почав ядерний шантаж світу і перш за все США. Можна лише припустити, що путін сподівається на те, що Джо Байден напередодні початку виборчого процесу в США буде перегружений внутрішніми політичними і виборчими процесами та належним чином не відреагує на такий зухвалий вчинок путіна - за 40 кілометрів від кордонів НАТО розмістити ТЯО.

Це - серйозний виклик путіна і НАТО, і США. І залишити цей виклик без належної уваги неможливо. Тим більше, коли путін останнім часом зробив декілька агресивних заяв щодо нового члена НАТО Фінляндії і країн Балтії.

Нам достеменно невідомо які конкретно ядерні сили розміщені на території Білорусі. Єдине в чому немає сумніву, це те, що за 300 кілометрів від українських кордонів розміщена ядерна зброя путіна і час підльоту, скажімо "Іскандерів" з ядерною боєголовкою чи крилатих ракет з ядерною боєголовкою повітряного базування, може обчислюватись декількома хвилинами чи навіть секундами.

Це серйозно може впливати на нашу обороноздатність.

Тепер у НАТО і наших європейських партнерів вихід тільки один - приєднати Україну до загальноєвропейської ППО і ПРО. Значно підсилити наші можливості щодо забезпечення протиповітряної і особливо протиракетної безпеки. Я не булу вдаватись до конкретизації які системи мають бути негайно поставлені додатково в Україну для захисту євроатлантичного альянсу від можливого ядерного удару з території Білорусії. Фахівці це краще мене знають, але потрібні надзвичайно швидкі та ефективні дії.

Путін розраховує, що йому вдасться ще на деякий час відтермінувати ухвалення Конгресом допомоги Україні і заблокувати прийняття Верховним судом США рішення щодо можливості Дональда Трампа приймати участь у наступних виборах президента США. В Конгресі йде дуже важка і достатньо повільна робота по остаточному узгодженню проекту допомоги Україні. Путін вже давно усвідомив, що кожний день процесуальних дебатів по цьому законопроекту віддаляє його остаточне ухвалення, а значить ослаблює можливості України по обороні своєї країни.

Але тепер у путіна з’явилась додаткова проблема - Верховний суд США, який може своїм рішенням назавжди закрити шлях Дональду Трампу до повторного обрання президентом США. Саме тому, як тільки стало відомо, що Верховний суд США ухвалив рішення почати розгляд апеляцій Трампа 8 лютого 2024 року, в деяких ЗМІ США розпочалась справжня компанія тиску на Верховний суд США і окремих суддів. Можна з високою ймовірністю передбачати, що ця провокативна діяльність на підрив авторитету Верховного суду США не обійшлася без путіна.

Таким чином, путін невипадково обрав час для оголошення інформації про те, що на території Білорусі вже розміщені ядерні сили росії і ще невідомо який характер і вид ядерної зброї розміщений на території Білорусі, можливо там не тільки тактична ядерна зброя. путін може розмістити в Білорусі будь - яку ядерну зброю: очевидно тільки те, що це ніщо інше, як шантаж США , НАТО та України.

Яка може бути відповідь США і НАТО скоро побачимо, але можна передбачити, що вона не зміниться - ні США, ні НАТО не будуть звертати увагу на цей черговий шантаж путіна. Ні Європа, ні США путіна не боїться і в його залякування більше не збираються гратися.

А якою може бути відповідь України?

Найкращою відповіддю путіну може бути розміщення на території України ядерної зброї США.

Це одразу зніме багато питань і надасть дуже переконливу відповідь на усі можливі запитання. Щоб не допустити порушення міжнародних зобов’язань щодо непоширення ядерної зброї - ядерна зброя розміщена на території України повинна залишатись під повним контролем США і рішення про можливість її застосування повинні приймати виключно власники цієї зброї.

Можна передбачити, що буде чи мало заперечень проти цієї пропозиції, багато з яких будуть слушні і обґрунтовані. Але, не можна не погодитись з тим, що на ядерний шантаж путіна повинна бути надана адекватна відповідь України. Правові і технічні умови для цієї пропозиції можуть бути дуже швидко реалізовані.

На мій погляд, найбільш достойною і адекватною відповіддю путіну на його ядерний шантаж,- розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї є розміщення на території України американської ядерної зброї.

На даний час в Європі є п’ять країн, в яких розміщено американську ядерну зброю на зберіганні. Ядерна зброя довгий час відігравала надзвичайно потужний стримуючий ефект. Але після початку російської агресії проти України усі ці стримуючі фактори практично втратили силу. Більше того, довгий час російська політика спекулювала на страху, який потужно поширювала росія на уряди і держави. І ця обставина довгий час була важливим фактором зовнішньої політики росії. Але зараз цей фактор проти західних країн вже не діє, путіна більше ніхто не боїться, в тому числі і його ядерного шантажу, який він декілька разів застосовував у минулому році.

Але, розміщення ядерної зброї поза межами території росії, це не просто виклик західним країнам, це - реальна загроза.

Розміщення ядерної зброї США на території Україні може кардинально змінити ситуацію не тільки на українсько-російському фронті, але й слугувало б істотним фактором миру і безпеки у всьому світі. Навіть прийняття політичного рішення про розміщення ядерної зброї США на території України буде мати надзвичайно позитивний характер на безпекову ситуацію у світі.

Таким чином, єдиною і достойною відповіддю путіну на його черговий ядерний шантаж - розміщення ядерної зброї на території Беларусі, може бути лише розміщення ядерної зброї США на території України. Це буде достойна і адекватна відповідь.

Будь-які розмови, чи застереження на путіна жодним чином не діють, на путіна може подіяти лише сила або обставини які він не може ігнорувати.

Такою силою є найбільший і найпотужніший ядерний арсенал США, а такою новою обставиною, яку він теж не зможе ігнорувати - це зменшення приблизно у декілька разів підльотного часу ядерної ракети до кремля.

Разом з тим, не можна не дооцінювати усі складнощі для реалізації цієї пропозиції щодо розміщення ядерної зброї США на території України, а тому навіть далекобійні модернізовані крилаті ракети наземного і повітряного базування "Томагавк" можуть кардинально змінити ситуацію на фронті і потреба в розміщенні ядерної зброї США на території України може втратити актуальність.

Зважаючи на те, що на цей шантаж путіну повинна бути надана не тільки адекватна відповідь, але й швидка, і яка не буде потребувати важких і довгих узгоджень на політичному і міждержавному рівні, тому в цій ситуації найкращою відповіддю путіну на розміщення ядерної зброї на території Білорусі є поставка Україні в достатній кількості далекобійних, великої потужності та найновішої модифікації, високоточних крилатих ракет наземного і повітряного базування "Томагавк".

"Томагавки" в Україні це достойна відповідь путіну, а ядерна зброя США в Україні, - це була б найкраща відповідь йому на черговий ядерний шантаж.