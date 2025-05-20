'То, что наиболее болезненно для России': Зеленский обсудил с фон дер Ляйен подготовку 18-го санкционного пакета ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по усилению санкционного давления на Россию. Глава государства поблагодарил ЕС за уже принятый 17-й санкционный пакет ограничений.

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Стороны также уделили внимание подготовке 18-го пакета санкций ЕС, который должен ударить по самым уязвимым для Москвы направлениям. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС за 17-й санкционный пакет. Это шаг в правильном направлении. Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", – отметил Зеленский.

Президент сообщил, что уже идет подготовка следующего, 18-го пакета санкций, и добавил, что новые меры должны сосредотачиваться на нефтепереработке, экспортной инфраструктуре, банках и финансовых потоках, которые до сих пор остаются уязвимыми местами.

"Это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира. Спасибо всем, кто адвокатирует необходимость усиления санкций и принимает сильные решения", – добавил он.

Кроме санкций, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили координацию дипломатических усилий с международными партнерами, в частности, в контексте недавнего разговора президента Украины с Дональдом Трампом. Президент подчеркнул, что Европа должна оставаться активной частью этого процесса, и все действия требуют максимальной синхронизации.

"Европа должна быть в процессе, и все шаги максимально координируем", – резюмировал он.

Напомним, Европейский Союз (ЕС) утвердил 17-й пакет санкций против России, они охватили энергетику, экспорт нефти, нарушение прав человека и использование химического оружия. В рамках скоординированных усилий по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине о новых ограничениях объявила и Великобритания.

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