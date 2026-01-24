The Telegraph: резкая речь Зеленского в Давосе была уместной, Европе пора проснуться

В своей речи на Всемирном экономическом форуме президент Владимир Зеленский резко раскритиковал Европу. Глава государства заявил, что еще в прошлом году говорил, что Европа должна уметь защищать себя, но на сегодняшний день "ничего не изменилось".

Также объектом гнева Зеленского стало качество поддержки, которую Европа оказывала Украине после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Зеленский недоволен Европой

Во время выступления в Давосе украинский президент сказал, что Европа "любит обсуждать будущее, но избегает действий сегодня". Также он раскритиковал склонность Европы к жестким заявлениям по вопросам обороны и российских санкций, а затем к достижению ничтожных результатов.

Самым болезненным было сравнение Зеленским действий Европы с действиями администрации Дональда Трампа в Америке. Он указал на то, как США успешно начали захватывать нефтяные танкеры, входящие в состав теневого флота России и являющиеся жизненно важным источником финансирования военной машины Путина, в то время как "российская нефть транспортировалась прямо вдоль европейских берегов".

В целом посыл Зеленского заключался в том, что несмотря на все громкие заявления, европейские союзники Украины так и не сделали достаточно, чтобы существенно облегчить страдания, которые Путин причинил стране с 2022 года.

По данным The Telegraph, европейские союзники Украины на протяжении многих лет имели множество возможностей усилить давление на Россию – будь то введение более жестких санкций или предоставление оружия, такого как дальнобойные ракеты и истребители. Однако, когда европейская помощь приходила, она часто оказывалась слишком незначительной и запоздалой.

"Президент Украины говорит это не для того, чтобы навредить своим европейским союзникам, а чтобы вывести их из состояния полусна, ведущего к дальнейшей опасности и кризису, в котором они сейчас находятся. Если Зеленский не сможет заставить Европу прислушаться к нему, то никто не сможет", – говорится в материале The Telegraph.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего выступления в Давосе Владимир Зеленский призвал Европейский Союз останавливать танкеры теневого флота, конфисковывать российскую нефть и продавать ее, лишая Кремль денег на войну. Без жестких и эффективных санкций поток российских нефтедолларов не остановится, а значит, Европа должна действовать так же решительно, как США.

