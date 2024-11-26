Тернопольская ОВА обвинила эксглаву Укрэнерго Кудрицкого в затягивании со строительством защитных сооружений на подстанциях

Бывшее руководство Укрэнерго во главе с уволенным Владимиром Кудрицким не смогло вовремя завершить строительство защитных сооружений на подстанции на Тернопольщине, которую накануне атаковали российские беспилотники.

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Об этом заявил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в эфире телемарафона.

Вячеслав Негода отметил, что на объекте, который стал целью атаки, велась работа более полутора лет.

"Это один из ключевых объектов, который мы считали, что нужно серьезно относиться. Он находится в компетенции Укрэнерго. Мы их не просто просили, мы требовали, чтобы они поскорее завершили это укрытие. Оно завершено так и не было", – рассказал чиновник.

Напомним, Владимир Кудрицкий был уволен из Укрэнерго на основании собственного заявления за срыв процесса строительства защитных сооружений на критических энергообъектах Укрэнерго