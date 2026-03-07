Терехов призвал страны Северной Европы и Балтии поддержать прифронтовые общины Украины

Партнеры из Северной Европы и Балтии имеют сильную экспертизу в вопросе строительства, в частности школ, больниц, объектов энергетики и т.д. - и эти знания могут пригодиться для Украины. Об этом во время встречи Ассоциации прифронтовых городов и громад с послами стран Nordic-Baltic Eight заявил глава АПМГ и городской голова Харькова Игорь Терехов, призвав партнеров активизировать поддержку.

Видео дня

"Мы видим сегодня возможность достижения быстрых и успешных результатов, например, используя типовое решение для школ, для больниц, для жилья, микросетей. Мы также нуждаемся в поддержке в формировании пакетов для критических сервисов. И на практике мы говорим о пакете условий для содержания людей на прифронтовых территориях. Речь об автономно-критических объектах: вода, тепло, больницы, школы. Жилье, как основа стабильности и для содержания людей, и для внутренне перемещенных лиц. Поддержка местной экономики, чтобы люди имели работу, имели доходы и оставались", - отметил мэр Харькова.

Также он отметил, что прифронтовые громады нуждаются в экспертной оценке по грантам от ЕС для того, чтобы эффективно привлекать средства к восстановлению.

"Это нужно, чтобы научить наши громады эффективно привлекать финансирование вместе с партнерами в странах ЕС. В сотрудничестве с другими министерствами или другими организациями. И это все с прозрачным отбором и постоянным мониторингом результатов", - пояснил Игорь Терехов.