Прошел один год и сто семьдесят четыре дня войны. На свежих картах ISW опять нет никаких изменений линии фронта. Есть едва заметное продвижение на юг от Урожайного (об этом сегодня даже Анна Маляр говорила), но это, пожалуй, и все.

Никакого наступления россиян на Купянск или Лиман, сколько я не разглядывал карту, я не увидел. Говорят оно вот-вот возобновится. Но это "вот-вот" длится уже больше недели. Так что я осторожно предполагаю, что все резервы с этого направления уже перекинуты на юг. В район Урожайного и Работино. Впрочем, я еще тот стратег, так что вы меня не особо слушайте.

Россияне обстреливают шахедами и ракетами украинские города. Особо метят в порты, где лежит готовое к вывозу зерно. Похоже, что они поняли: как только зерно оказывается на судне, а судно - румынских территориальных водах (200-300 метров от украинских портов на Дунае), то все, они с этим уже ничего поделать не могут.

Следовательно у них остался единственный вариант: разрушать инфраструктуру украинских портов. Чем они и занимаются все то время, что прошло с момента их выхода из зерновой сделки.

Надеюсь, что переданные сегодня Украине Германией две новые установки IRIS-T, помогут укрепить ПВО Украины в целом, и защитить украинские порты в частности.

Тем временем военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в/из черноморских морских портов Украины.

И вот уже первая ласточка: контейнеровоз "Joseph Schulte", ходящий под флагом Гонконга повез 30 тысяч тонн груза (в том числе и продовольствие) из Одессы в сторону Босфора.Надеюсь, что это только начало.

Это фундаментально важно: доказать, что Россия не в состоянии обеспечить морскую блокаду Украины. И все путинские демарши с выходом из "зерновой сделки" и угрозы торговым судам в нейтральных водах - не более, чем блеф.

Я думаю, что Путина немного отрезвило то, что Украина с энтузиазмом согласилась поиграть в эту игру и для острастки применила морские надводные дроны против российских военного корабля и гражданского судна.

(А я помню, что еще где-то в феврале прошла новость о том, что украинские специалисты отправились в Бельгию учится управлять подводными дронами. Вот это будет потеха! Скорее бы уже).

Свою атаку на российские корабли министерство обороны Украины сопроводило издевательским твитом на английском языке : "Two can play that game" (В это игру могут играть двое).

Как говорится, "ломать не строить" и парализовать торговое мореплавание в акватории Черного моря много ума не надо. И если это может сделать Россия, то почему этого не может сделать Украина?

Странно, что эту простую истину Путин постиг лишь только тогда, когда это ему наглядно продемонстрировали. Удивительная тупость. Полное отсутствие воображения и фантазии. И недооценка "отвязанности" противника.

Долгое время этой болезнью страдали путинские оппоненты. Это они, по меткому выражению Бори Немцова, "недооценивали степень путинской отвязки". И вот теперь Путин сам оказался в положении своих противников.

Кто бы мог подумать, что это не США и не условный Израиль, а именно Украина перещеголяет его в креативной беспредельщине.

И вот что я вам скажу: только так! Только если на каждую его выходку отвечать не менее жестко, его можно победить. Мочить козлов в сортире! Как только он увидит, что ему противостоит железная и бескомпромиссная сила, он сдуется.

Уже стало банальностью говорить, что язык компромиссов он не понимает. Для него готовность противника договариваться - очевидное проявление слабости. Этого, к сожалению, не понимают американские союзники. Но постепенно и до них доходит, что они имеют дело с совершенно другой культурой противостояния.

Путинская концепция состоит не в том, чтобы найти устраивающее всех решение, а чтобы полностью подчинить визави своей воле. Любой компромисс для него - это поражение.

Но это еще полбеды, что так думает Путин. Настоящая беда в том, что такая культура противостояния доминирует в российском обществе. Такова российская многовековая традиция. И сломать этот стереотип будет очень сложно, если вообще возможно.

Поэтому их нужно побеждать. Тем более, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!