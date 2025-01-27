Теодороса Русопулоса переизбрали на пост президента ПАСЕ: что известно

Теодорос Русопулос переизбран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы еще на один год. Известно, что он возглавил ПАСЕ год назад в январе 2024 года.

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Об этом сообщает "РБК-Украина". Поскольку другие кандидаты на этот пост не были выдвинуты, полномочия Русопулоса были продлены без проведения голосования в сессионном зале.

Согласно практике ассамблеи, полномочия президента обычно продлевают на второй годовой срок, если его деятельность в течение каденции не вызывала существенных замечаний.

В своем выступлении после переизбрания Русопулос подчеркнул, что приоритетом в должности для него станет вопрос агрессии страны-террористки России против Украины.

"Поддержка Украины и работа с международными актерами по восстановлению мира и справедливости будет моим первоочередным обязательством", – отметил он.

Также одной из интриг текущей сессии ПАСЕ станет решение о признании полномочий грузинской делегации. Состоявшиеся в октябре 2024 года парламентские выборы в Грузии вызвали многочисленные замечания со стороны международных наблюдателей, а их результаты не были признаны оппозицией, которая, выражая протест, отказалась от депутатских мандатов.

В свою очередь, полномочия новой грузинской делегации, в состав которой вошли исключительно представители правящей партии "Грузинская мечта", были обжалованы другими делегатами ПАСЕ. Это связано с обострением проблем с демократией в стране. Мониторинговый комитет ПАСЕ в течение суток должен изучить ситуацию и представить свое заключение на рассмотрение сессионного зала.

Напомним, 3 октября ПАСЕ приняла важную резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов в Украине признан геноцидом украинского народа. Решение было единогласно поддержано 80 голосами "за". В документе отмечено, что систематическое уничтожение сначала политических и культурных лидеров, которые являлись основой украинской идентичности, а впоследствии и миллионов обычных украинцев, было сознательно спланированным актом геноцида.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится о создании спецтрибунала в отношении страны-агрессорки России. Резолюция была принята подавляющим большинством голосов – за нее проголосовало 88 парламентариев из 92, и только четверо воздержались.