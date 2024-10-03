ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла историческую резолюцию, признавшую Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Решение было единогласно поддержано 80 голосами "за".

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Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук. Резолюция "Увековечение памяти о 90-й годовщине Голодомора – Украина снова стоит перед угрозой геноцида" подчеркивает, что руководство Советского Союза сознательно внедряло политику, направленную на уничтожение украинского народа путем организованного голода.

"Документ закрепляет, что бывшее руководство СССР намеренно внедряло политику, приведшую к голоду в Украине, стремясь полностью подавить любое украинское сопротивление тоталитарному коммунистическому режиму, покорить украинский народ и уничтожить его стремления и усилия по установлению независимого украинского государства. Так же, как сегодня вооруженные силы России, сталинский режим в 1932-1933 годах совершал уголовные действия на украинской территории против гражданского населения с очевидным намерением уничтожить, полностью или частично, украинский народ как отдельное национальное сообщество", – отметила Кравчук.

Ассамблея также определяет, что систематическое уничтожение сначала политических и культурных лидеров, являвшихся культурной основой украинской нации, а затем миллионов обычных украинцев было задумано как геноцид.

Кроме того, резолюция сравнивает преступления сталинского режима с современными действиями России против Украины. Как и в 1930-х годах, нынешняя агрессия России включает в себя использование пищи в качестве оружия. РФ блокирует суда в Черном море и угрожает им, обостряя глобальный продовольственный кризис. Украинские фермеры сталкиваются с нехваткой ресурсов, а российские войска намеренно уничтожают сельскохозяйственную инфраструктуру, в том числе минами и бомбардировками полей.

Отмечается, что только катастрофа на Каховской дамбе нанесла ущерб в размере 387,71 миллиона долларов США, лишив орошения почти 600 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ассамблея призвала национальные парламенты всех стран, еще не признавших Голодомор геноцидом, сделать это немедленно. Кроме того, ПАСЕ обратилась к правительствам мира с призывом поддержать Украину в ее борьбе против продолжающейся российской агрессии и привлечь к ответственности совершивших военные преступления и преступления против человечности.

Как сообщал OBOZ.UA, комитет иностранных дел парламента Испании одобрил резолюцию, призывающую правительство признать Голодомор в Украине актом геноцида и публично почтить память его жертв. Этот документ является первым шагом к признанию страной ужасающего преступления, совершенного советским режимом.

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