'Там можно найти любое мнение': Дмитрий Кулеба сказал, ощущался ли в США скепсис по продлению помощи Украине

В администрации американского президента Джо Байдена и в Конгрессе США во время визита главы украинского государства Владимира Зеленского и команды из Украины не ощущался скепсис относительно дальнейшей помощи Киеву. Америка показала, что, как и обещала, будет продолжать поддерживать украинский народ.

Об этом сказал глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, 25 сентября. Он добавил, что у определенных людей в США, вероятно, есть скептические настроения относительно помощи Украине.

Однако эти настроение не являются популярными среди американского народа и тем более среди чиновников Белого дома или Конгресса.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что США – демократическое государство и там можно найти любое мнение.

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"Был ли этот скепсис на встречах с конгрессменами, сенаторами, или на встречах в Белом доме – нет, его не было", – сказал Кулеба.

Отметим, что координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее сказал, что в администрации Байдена увидели "ошеломительную поддержку" помощи Киеву со стороны Конгресса. Там уверены, что смогут и дальше продолжать поддерживать Киев в его борьбе с полномасштабным вторжение России.

Также в Белом доме ранее высказали уверенность, что смогут обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев в Палате представителей. Там считают, что поддержка будет двухпартийной.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство демократов и республиканцев в Сенате США твердо поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Они отмечают героизм украинских военных и подчеркивают, что поддержка Киева – это хорошая инвестиция для Вашингтона.

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