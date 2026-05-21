'Там, где есть технологии, есть сильная защита': Зеленский вручил награды украинским ученым. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими учеными и отметил их государственными наградами и почетными званиями. Во время мероприятия обсудили развитие оборонных технологий, науки и поддержку исследователей.

Глава государства отметил ключевую роль науки в укреплении обороноспособности страны и сохранении жизни. Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил ученых за их работу, инновационные идеи и реализованные проекты, которые уже сегодня помогают Украине держать фронт, эффективно обороняться и спасать жизни. В ответ представители научного сообщества отметили высокий уровень государственной поддержки, который, по их словам, является самым высоким за весь период после восстановления независимости.

"Наука для всех нас – это о жизни, это как ее защищать, как помогать, как идеи воплощать в реальность", – подчеркнул президент, добавив, что благодаря украинским ученым даже сложные и на первый взгляд нереальные вещи становятся возможными.

Глава государства вручил ученым ордена князя Ярослава Мудрого IV и V степеней, "За заслуги" І–ІІІ степеней, а также княгини Ольги ІІІ степени. Кроме того, отдельным специалистам присвоены почетные звания "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный работник образования Украины".

Во время встречи особое внимание уделили развитию систем защиты неба, в частности современных средств противовоздушной обороны и антибаллистических решений. Также обсудили перспективы развития космической отрасли, включая привлечение университетских разработок и студенческих проектов в государственную космическую программу.

Отдельно речь шла о необходимости масштабирования научных инициатив, их финансировании и поддержке общественно важных проектов. Президент заверил, что государство работает над расширением финансирования науки и повышением уровня оплаты труда исследователей.

"Мы уже поняли, что там, где есть технологии, там есть возможность, там есть сильная защита, сильная наука, сильная армия", – подчеркнул Зеленский.

Уже в этом году в Украине заработает Национальная система исследователей – индивидуальный рейтинг ученых, который будет определять их результативность в 14 отраслях. Соответствующую методику оценивания уже утвердил Кабинет Министров. Данные о научных достижениях будут проходить верификацию в национальных и международных базах.

Согласно новой системе, 2650 ведущих ученых будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен в течение двух лет. Выплаты начнутся уже в августе. Отдельно предусмотрена поддержка молодых ученых, женщин в науке и ученых-ветеранов.

Во время мероприятия президенту также представили современные разработки украинских ученых в сфере обороны и медицины. Среди них – различные типы беспилотников, которые уже успешно применяются на фронте, наземные роботизированные комплексы с боевыми модулями для уничтожения FPV-дронов и замены военных на позициях, а также усовершенствованные средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, украинские ученые продемонстрировали наработки в сфере медицины, в частности технологии проведения операций на сердце без его остановки, что имеет значительный потенциал для спасения раненых.

