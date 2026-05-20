Зеленский анонсировал новую комплексную экономическую стратегию Украины: для чего ее разрабатывают. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую комплексную экономическую стратегию Украины, которая должна обеспечить экономический рост, создание рабочих мест и уменьшение зависимости государственного бюджета от внешней поддержки. Также власти готовятся к международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне в Гданьске.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram после онлайн-заседания Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины.

Украина готовит новую экономическую стратегию

По словам президента, во время встречи вместе с премьер-министром Юлия Свириденко, чиновниками и представителями Офиса президента обсудили два ключевых направления работы.

Первым из них стала подготовка комплексной экономической стратегии.

"Нужны именно такие шаги, которые дадут Украине больше экономического роста и позволят создать больше возможностей для того, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине", – заявил Зеленский.

В рамках стратегии власти планируют сосредоточиться на привлечении частного капитала в ключевые сектора экономики и обеспечении бюджетной самодостаточности государства.

В июне в Гданьске состоится конференция по восстановлению Украины

Вторым важным вопросом во время заседания стала подготовка к международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на июнь в Гданьске.

Президент подчеркнул, что Украина ожидает конкретных результатов, которые должны усилить устойчивость государства и ускорить процесс восстановления.

"Нужно, чтобы у нас были сильные результаты в интересах устойчивости Украины и быстрого восстановления", — отметил Зеленский.

Ставка на инвестиции и восстановление экономики

Участие в заседании приняла Международная консультативная группа по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины.

По словам президента, группа продолжает активную работу над поиском механизмов для поддержки украинской экономики в условиях войны и послевоенного восстановления.

В Киеве рассчитывают, что новая экономическая стратегия поможет не только стабилизировать государственные финансы, но и создать условия для долгосрочного развития страны и возвращения инвестиций.

