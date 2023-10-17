Конец Света уже назначен. Ещё не все, может, поняли, но процесс уже пошёл. Вспоминаю старый фильм — кажется, австралийский, хотя и могу ошибаться, в котором, ожидая неминуемую ядерную атаку и неминуемую гибель уже в ближайшие минуты, несколько молодых людей делают вид, что ничего не происходит, и пытаются во что-то там между собой играть…

В пятницу 13-го Андрей Макаревич, вернувшись из-за войны с европейских гастролей в Израиль, написал в своём Facebook:

"У всего цивилизованного человечества (есть ещё такое?) осталось совсем немного времени на то, чтобы отложить свои левацкие игрушки и понять, что если Украина и Израиль не победят в ближайшее время — это и будет конец Света. И начало тьмы."

Поясню слова Друга Украины — бывшего русского, ставшего израильтянином (культового музыканта ещё с совковых времён).

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"Цивилизованное человечество" — это Запад.

"Есть ещё такое?" — это потому что Запад свою цивилизованность стал в последнее время так некстати утрачивать.

"Левацкие игрушки" — это дешёвое политиканство тех, кто популистски заявляет, что, мол, самим не хватает, нечего транжирить деньги родных налогоплательщиков на помощь чужим странам.

"Совсем немного времени" и "в ближайшее время" — это, между прочим, и потому ещё, что время, которое для одних — как всегда, деньги, для других — их кровь и гибель сотен людей ежедневно.

"Конец Света" — это в связи с тем, что уважаемый Запад совершенно зря иногда полагает, будто Украина и Израиль от него очень далеки (и, кстати, слишком рано для себя решил, что после неожиданного для всего мира сопротивления, оказанного мордору Украиной, россия, дескать, уже никому теперь не опасна, в Украине завязнет и ни на кого больше не нападёт), так что можно подумать о своих бюджетах, фермерах, выборах и прочей текущей суете.

Ну а "начало тьмы" — это торжество оси абсолютного зла: хамаса, ирана, россии, кндр (и возможно — Китая, который пока под вопросом).

Так вот, о самом из этого всего главном — почему конец Света вполне реален.

Если хамас и мордор не получат не просто эффективного отпора, а отпора эффектного, скорого, мощного и очевидного, то бандитская часть человечества вполне обоснованно сочтёт это слабостью Цивилизации, вслед за чем бесчинства террористов и террористических режимов выйдут на совсем новый уровень, включая ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ.

Сдерживает от такого применения только страх, но если в ближайшее время с помощью Цивилизации не будет достигнута однозначная Победа и Украины, и Израиля (мы теперь в паре, и никуда от этого не деться — Израилю в том числе), то СТРАХ ПРОПАДЁТ. Импотентов не боятся.

В обоих боях нужен только НОКАУТ, причём не технический, а настоящий. Иначе — пусть готовятся:

Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Тайвань, Южная Корея.

Это — для начала. Для разогрева. Дальше — "по-настоящему". Ибо логики там нет. А есть просто зло безо всякой логики, развращённое безнаказанностью.

"Глубокая обеспокоенность" и помощь половинчатая, с ограничениями, нравоучениями, да и та с опозданиями и перебоями — при атрофии ООН (полной) и НАТО (частичной) — своё дело сделают.

И налогоплательщикам станет уже не до трампов.

Эйнштейн, напомню, на вопрос об оружии в Третьей мировой войне, ответил: В Третьей — не знаю, в Четвёртой — палки и камни.

Так вот, предвестник уже продемонстрирован. Неожиданное грозное оружие сегодняшней войны — сделанные из говна и палок дроны. Самое оно.

Нас, таким образом, как бы предупредили. Пока — ничего неизбежного. Но от Цивилизации срочно требуется активность.