Снится ли Лукашенко "Полк имени Кастуся Калиновского" в ночных кошмарах?

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Более чем уверен, что — да. Хотя сам лукашенко до конца и не понимает, почему именно так, в виду его глубинной далёкости от военного дела, но инстинкты его не подводят. Почему так? Постараюсь пояснить.

Несколько дней подряд мне задавали вопрос о том, есть ли возможность у беларусов, сейчас воюющих в рядах СОУ повторить рейд РДК и "Легиона" в Белгородской области, уже в самой Беларуси. И мой ответ был прост. Сейчас — нет, а вот после завершения войны в Украине — безусловно! Причём с целью свержения лукашенко.

И, что самое важное, это вполне реалистично и достижимо для тех, кто ставит перед собой свержение диктатора и освобождение своей родины от гнёта тоталитарного режима, а не банальные прогулки с шариками и флажками по проспектам. И в этом будет разница с перформансом 2020 года.

В 2020 году беларуская "оппозиция", имея колоссальную поддержку населения, не достигла ни единой цели во благо Беларуси, а сделала только хуже — укрепив тоталитарные позиции лукашенко и окончательно подтолкнув его в объятия путина. Словно это и было их основной целью...

Хотя, если вспомнить о том, что предвыборная кампания беларуских оппозиционеров финансировалась российскими банками, их обслуживали российские пиартехнологи, а сами оппозиционеры постоянно просили путина помочь им сменить лукашенко, за что путину в Минске поставят памятник...

Но, не будем об этих и многих других моментах, не вызывающих доверия к той оппозиции, а поговорим о тех, кто будет будущей оппозицией Беларуси. Причём поговорим с позиций не вероятности и теории, а оценим шансы на сценарий возврата боевых беларусов в РБ и свержение диктатора.

Для начала несколько цифр.

В составе "Полка имени Кастуся Калиновского" около 1 тыс. бойцов. Фактически, это 2 БТГр. Кроме того, в Украине присутствуют и другие подразделения, сформированные из беларусов, не так часто звучащие в информационном пространстве. То есть, реальная численность больше.

Что по беларуской армии? А там, от силы, условно боеспособных подразделений с натяжкой около 14 тыс. л.с. Далее, вопрос границы. Этот вопрос очень важный с учётом недавних событий на границе россии и Украины, в частности, произошедших в Белгородской области.

На границе РБ и Украины размещено около 2 тыс л.с. подразделений:

– 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.

– 5-й ОБр СпП — Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.

– 350-й ОВДБ 103-й ОВДБр – с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.

– 51-й АБр — г. Гомель.

При этом, протяжённость границы Беларуси и Украины составляет 1084 км. То есть, если 17 тыс. тел на границе россии с неоккупированной частью Украины, протяжённостью 700 км не смогли предотвратить прорыв по фронту 40 км и вглубь на 7 км, смогут ли 2 тыс. бумажных солдатиков защитить 1 тыс. км?

Таким образом, делаем вывод — проникновение на территорию Беларуси не составит труда.

Далее вопрос действий. И тут следует понимать, что без поддержки населения Беларуси сценарий имеет меньший процент реализации. Протесты и выход на улицу в городах людей — обязателен.

Разумеется, для подавления протестов репрессивная машина лукашенко задействует свой ресурс — силовые структуры. И вот тут в ход вступает силовой фактор боевых беларусов. Именно боевых, а не привыкших избивать безоружных протестующих, либо щеголяющих на парадах галифе.

Беларусы, принимающие участие в войне в Украине, имеют то, чего нет у всей беларуской армии — реальный боевой опыт. И именно они будут главной опорой протестов в противодействии лукашенковским силовикам. Особенно в формате городских боёв, без которых, увы, никуда.

При этом в формате городских боёв закостенелая и архаичная беларуская армия будет абсолютно бесполезна. Во-первых, опять таки из-за отсутствия опыта. Во-вторых, из-за отсутствия средств для городских боёв, что является следствием её наследия советской системы.

Примечательно то, что когда лукашенковские силовики увидят реальный силовой отпор, они очень быстро запоют песню "Армия с народом!", "ОМОН с народом!", "Милиция с народом!" в попытке спасти свою шкуру. Поражение режима будет неизбежно и лукашенко поспешит в Ростов.

Таким образом прорыв границы, контроль основных приграничных городов в комплексе с протестной волной создадут все необходимые условия для свержения режима лукашенко.

Но это будет уже после завершения войны в Украине. А пока пускай диктатор просыпается в холодном поту.