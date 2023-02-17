Блог | Сито Сократа: Сурков подкинул Кремлю проблем

Система путинизма из состояния серьезной разбалансированности, наблюдаемой с момента вступления на путь военного авантюризма, стремительно переходит к состоянию войны всех против всех. Если говорить начистоту, то между правящей верхушкой и подчиненными массами разрушился общественный договор. Государственная машина с силовиками разных мастей у руля не может родить никакого путевого объяснения мучений все большего числа людишек.

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Суррогатным объяснением конца тучных времен по канонам Оруэлла называют происки коварных и сильных внешних врагов. Потому ключ для возврата к некой исходной точке нормальности лежит в плоскости "победы". Но вот какая приключилась беда. Прожектёры военного решения украинского вопроса, как наиболее важного в череде конфликтов с коллективным Западом, допустили весомый просчет. Они думали нарядить КГБиста в шинель Сталина и продать аки спасителя родины от иноземного нашествия, но в обновленный косплей июня 1941-го вкралась роковая ошибка. Несмотря на выкладки кремлевской пропаганды, скрыть факт, что именно Россия выступает агрессором оказалось невозможным. Если почти год в бесконечной ротации был тезис про "защиту" жителей Донбасса, то эта несущая постройка "спецоперации" окончательно рухнула под единственным признанием демиурга "суверенной демократии" Вячеслава Суркова.После длительной летаргии мастер гибридных стратегий и духовный отец вторжения в Украину выкатил интервью-ребус. Мерзавец умеет привлекать к себе внимание словесными выходками. На этот раз это четыре слова, от которых начало трясти кремлевские башенки. На вопросы своего протеже Чеснакова из карманного Центра политической конъюнктуры Сурков ответил по формуле "Да, да, нет, да".

В сурковских текстах как внутреннее наполнение, так и внешняя упаковка несут большую нагрузку, ведь не зря к новоявленному опусу клеят ярлык намёка на эпохальные сдвиги. Еще бы, ведь Сурков признал "Минские соглашения", которые изначально были сформулированы при его участии, как невыполнимые. Соответственно, все переговорные телодвижения вокруг данного документа были лишь путинским прикрытием для скрытной подготовки к полной военной оккупации Украине и ликвидации ее независимости. Как и для чего крупный агент ГРУ кастрировал российскую аргументацию про оборонную войну – еще только предстоит уяснить по реакциям высшего руководства страны. Попытка традиционно заткнуть информационную дыру опровержениями Пескова только укрепляет веру в истинность слов Суркова. Слава доволен территориальным расширением России и эффективностью действий российской армии, полон уверенности в нормализации отношений с Западом в обозримом будущем. В отличие от трусливого Путина, который даже цели "СВО" засекретил, Сурков гордо несет знамя имперской агрессии, без которой не мыслит существования РФ. Плевать он хотел на международное право, санкции, гибель миллионов – главное новые квадратные метры имперской земли, даже если продвижение на 90 метров стоит 2000 погибших российских солдат.

Резонансный демарш оформлен как ельцинский лозунг "Да-Да-Нет-Да" на конституционном референдуме 1993 года. Тогда народ решал вопрос, доверяет ли он президенту или его противникам в лице парламентской оппозиции. Возможно, Сурков чувствует попытку Путина заменить выборы 2024 года досрочным референдумом на предмет доверия только его персоне. Цимес в том, что подобную акцию будет легко провернуть, ведь формально вождю верят 76% россиян. Правда, подспудно ощущается риск некоего восстания элит, которое может завершиться большой общероссийской бойней с участием вагнеровцев, обиженных СВОшников, патриотов. Ведь уже сейчас на небывалую высоту вышла конфронтация между патроном наемников Пригожиным и путинским армейским командующим Герасимовым. Вот она, подлинная прелюдия страшных дней России. "О, Господи, о, Господи, Всевышний, помоги! Куда-нибудь, куда-нибудь отсюда унеси!"