Блог | Денис Казанский: Сурков обнулил ложь Путина

Сурков зізнався, що при розробці Мінських угод від початку виходив із того, що їх не буде виконано.Багато років я казав про те саме. Тим більше це стало очевидним для мене після того, як я приєднався до ТКГ. Переговори від початку були в глухому куті саме тому, що Росія спеціально розробляла документи таким чином, щоб виконати договір було неможливо. І ось тепер самі росіяни в цьому зізналися.

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Цим одним зізнанням Сурков обнулив брехню Путіна, який виправдовував вторгнення в Україну тим, що Україна нібито не виконувала Мінських угод. Адже виходить, що сама Росія складала їх так, щоби вони не виконувались.

Особливо заява Суркова має сподобатися саме мешканцям Донбасу, які покладали на Росію якісь сподівання. Бо виявилося, що люди, які тепер кричать, що "Україна бомбила Донбас 8 років", спеціально підписали такий мирний договір, щоб війну неможна було закінчити.