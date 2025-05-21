"Сумы должны быть российскими": на совещании с Путиным открыто посягнули на украинские земли. Видео

Российский диктатор Владимир Путин 21 мая прокомментировал заявление о том, что украинский город Сумы должен стать частью России. Он в шутку поддержал эту идею во время совещания в Курской области, отметив, что новый исполняющий обязанности губернатора тоже стремится "иметь больше".

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Об этом сообщают российские СМИ, цитируя главу Глушковского района Павла Золотарева, который заявил, что Сумы должны стать частью России.

"Сумы должны быть российскими, мы не можем жить как на полуострове – замкнутые, без возможности расширяться. Нас должно быть побольше", – сказал российский чиновник.

Он добавил, что жить в приграничном районе без "расширения" территорий – некомфортно.

В ответ Путин не просто не опроверг это заявление, а, наоборот, поддержал его в форме "шутки".

"Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет все побольше", – ответил российский диктатор.

Таким образом кремлевский глава намекнул, что исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн предназначен именно для реализации подобных "расширительных" амбиций.

Фактически речь идет о прямом одобрении идеи оккупации украинских территорий, что в очередной раз демонстрирует истинную суть российской "спецоперации" – захватническую войну, а не "защиту" кого-то или чего-то.

Эта риторика прозвучала на фоне визита Путина в приграничный регион, который Кремль попытался подать как "гражданскую инспекцию".

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже в течение длительного времени осуществляют наступательные действия на всех направлениях. Главным из них является Сумское, где было сосредоточено 67 тыс. российских войск. Он подчеркнул, что украинская армия продолжает сдерживать врага.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что Россия фактически начала новое наступление на северо-востоке Украины. В частности, речь идет о Сумском и Харьковском направлениях. По его словам, интенсивность боевых действий в регионе стремительно возросла. Кроме того, враг стремится создать "буферную зону" на территории Сумщины, Харьковщины и Черниговщины.

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