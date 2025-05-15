Армия РФ уже несколько месяцев находится в постоянном наступлении: Зеленский раскрыл планы врага. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже в течение длительного времени осуществляют наступательные действия на всех направлениях. Главным из них является Сумской, где было сосредоточено 67 тыс. российских войск.

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Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подчеркнул, что украинская армия продолжает сдерживать врага.

"Они начали свои наступательные действия по всем направлениям. Главным направлением было Сумское направление, там было сосредоточено 67 тыс. российских войск", – подчеркнул президент.

Лидер страны отметил, что украинские силы своевременно отреагировали на угрозу, чтобы помешать врагу в его попытках объединить войска.

"Поэтому мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. И поэтому они работают над тем, чтобы восстанавливаться и восстанавливаться, чтобы делать их дело, которое они для себя выбрали", – пояснил глава страны

Он также подчеркнул, что российская армия не прекращает попыток продвижения, несмотря на потери.

"Они хотят делать это наступление. Если честно, наши военные формулируются именно, что они находятся в постоянном наступлении. И это происходит несколько месяцев", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский подтвердил, что Россия фактически начала новое наступление на северо-востоке Украины. В частности, речь идет о Сумском и Харьковском направлениях. По его словам, интенсивность боевых действий в регионе стремительно возросла. Кроме того, враг стремится создать "буферную зону" на территории Сумщины, Харьковщины и Черниговщины.

Впоследствии стало известно, что Силы обороны Украины улучшили тактическое положение на трех ключевых направлениях на востоке. За месяц украинские воины вдвое увеличили потери РФ убитыми – до 9 641 захватчика, а также утилизировали более тысячи единиц вражеской военной техники.

По оценке аналитиков ISW, на днях ВСУ имели успех на Торецком направлении, а россияне – на Сумщине, в направлении Великой Новоселки, на Лиманском и Покровском направлениях.

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