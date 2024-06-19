Суд запретил партию 'Наш край' и решил судьбу ее имущества

Восьмой апелляционный административный суд запретил в Украине деятельность политической партии "Наш край". Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции.

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Об этом сообщили в суде. Также суд обязал передать имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.

В суде обратили внимание, что полный текст решения по делу о запрете партии позже будет обнародован на официальных информационных ресурсах Минюста и Верховной рады.

"Наш край" до 2021 года позиционировался как "партия профессионалов и хозяйственников". Иногда в СМИ этот лозунг иронично писали как "партия проффесионалов", поскольку она была создана преимущественно выходцами из "Партии регионов". Также "Наш край" называли "партией мэров", поскольку от нее было избрано немало городских голов на выборах 2015 года.

Под запрет пророссийских партий в 2020 и 2021 году она почему-то не попала. Однако в последнее время "Наш край" упоминали как "партию предателей и коллаборантов" (в ее рядах до сих пор находятся такие одиозные фигуры, как, например, Владимир Сальдо).

Партия была зарегистрирована еще в 2011 году под названием "Блоковая партия" нардепом-регионалом Антоном Киссе. Однако впервые на политической арене ее увидели только в 2014 году, после переименования. Сопредседателями партии стали экс-нардепы Антон Киссе, Александр Мазурчак (был мэром Каменец-Подольского), Юрий Гранатуров (был мэром Николаева), Александр Фельдман, Сергей Кальцев и Сергей Шахов.

Кроме Сальдо, в партии были экс-мер Мариуполя Юрий Хотлубей, экс-мер Бердянска Владимир Чепурный, экс-главы Борисполя Анатолий Федорчук и Чернигова Александр Соколов.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в июне 2022 года СБУ разоблачила схему, с которой глава этой партии и руководитель ее территориальной ячейки продавали проходное место в Верховную Раду за $2,5 млн.

А уже в этом году Высший антикоррупционный суд объявил в розыск народного депутата Украины Сергея Шахова, являющегося сопредседателем партии "Наш край". Его обвиняют в попытке скрыть десятки квартир и земельных участков.