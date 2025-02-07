До мене звертаються гостьові редактори з різних телеканалів прокоментувати заяви президента України та різних осіб від влади, що нібито "генеральний директор МАГАТЕ Р. Гроссі підтримав будівництво ХАЕС-3,4 з російськими реакторами із Болгарії".

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Р. Гроссі НЕ ЗАЯВЛЯВ про підтримку проєкту з конкретними реакторними технологіями. За своїм мандатом він не має права просувати реакторні технології конкретних виробників.

Цитую його заяви:

"Ми вважаємо, що це суверенне рішення кожної країни, які проекти вона матиме в енергосекторі."

"...Генеральний директор Гроссі також обговорив прогрес у планах України щодо закупівлі обладнання з перерваного проекту болгарської АЕС "Белене" для нових реакторних блоків, що будуються на Хмельницькій АЕС.

МАГАТЕ надаватиме технічну підтримку та консультації з питань ядерної безпеки для реалізації цього плану, сказав Генеральний директор Гроссі." - з офіційного повідомлення МАГАТЕ номер 273 від 6 лютого 2025 на сайті МАГАТЕ.

Тобто, міністр-юрист та Енергоатом умисно втягують гендиректора МАГАТЕ в обговорення цього проєкту, дезінформують президента України, маніпулюють заявами Гроссі, який відповідно до статуту МАГАТЕ може обіцяти тільки технічну допомогу та консультації з питань безпеки.

По українським ЗМІ несеться "про підтримку".

Ситуація точно повторює скандальну інформаційну кампанію міністра-юриста та Енергоатом нібито про підтримку цього проєкту з боку ЄС та США наприкінці минулого року. Внаслідок такого нахабного перекручування очільниця представництва ЄС вимушена була двічі пояснювати в ЗМІ, що це не відповідає дійсності. Як і США...

Як дипломат за фахом, гендиректор МАГАТЕ Р.Гроссі бере участь в нав'язаних йому міністром-юристом "обговоренням прогресу в планах", але це не ПІДТРИМКА!!!

Звертаю увагу на це журналістів українських ЗМІ.