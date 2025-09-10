Страны НАТО должны закрыть небо над западом Украины для собственной безопасности, – Кондратюк

Польша должна демонстративно сбивать российские ракеты и дроны, которые приближаются к ее границе. Любая агрессия, которая остается без ответа, только больше будет развязывать руки РФ.

Об этом заявила заместитель председателя Верховой Рады, сопредседатель украино-польской Парламентской ассамблеи Елена Кондратюк, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА, зафиксированное 10 сентября 2025 года.

"Неоднократно публично призывала Польшу не только демонстративно поднимать в воздух свои истребители, каждый раз как Россия атакует Украину, а сбивать российские ракеты и дроны, которые приближаются к польской границе. Это вызвало в политикуме Польши неоднозначную реакцию. Кто-то поддерживал, кто-то кивал на позицию НАТО, а некоторые призывали не втягивать Польшу в "не их войну", – напомнила Кондратюк.

Она отметила, что каждым БПЛА, который беспрепятственно проникал на территорию Польши и оставался без должного ответа ПВО, Россия тестировала оборону страны и способность НАТО реально отвечать на угрозы.

"Россия увидела слабость реакции, в том числе политической, на эти инциденты. Мы говорили польским коллегам, что, увидев слабость, Россия неизбежно пойдет на следующий шаг. Это ее привычная тактика. Так и произошло. Ночью не территорию Польши вторглись уже не единичные российские дроны. Была остановлена работа четырех аэропортов. Вооруженные силы Польши заявили об акте агрессии и наконец сбили часть дронов", – отметила Кондратюк.

Вице-спикер подчеркнула, что на встречах с польскими коллегами также советовала заняться системой гражданской безопасности – проверить и готовить укрытия и новые бомбоубежища.

"Мы же это также проходили. Сегодня же поляки сами почувствовали, что такое спуститься в укрытие во время воздушных тревог. Ведь во время атаки правительство Польши призвало 8,5 млн граждан пройти в укрытие", – отметила Кондратюк.

По мнению вице-спикера, нарушение воздушного пространства Польши – еще один тест, вызов и неотъемлемый элемент гибридной войны, которую Россия ведет против Польши, ЕС и стран НАТО.

"Пришло время решительно действовать в ответ. Пришло время сбивать все российские ракеты и дроны, которые представляют потенциальную угрозу Польше, обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО и коллективно закрыть небо хотя бы над западом Украины. Это предложение, которое я также неоднократно озвучивала, как никогда актуально", – отметила Кондратюк.