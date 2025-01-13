Я иногда не понимаю Украину.

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Мир травит Трампа за Гренландию, но зачем мы в этой травле участвуем (к счастью, не на официальном уровне, но весьма массово), вставляя (от общественности) свои 5 копеек (или — по-новому — "шагов"), ещё и повторяя не очень осмысленные инсинуации насчёт того, будто этим Трамп помогает мордору, ибо даёт ему, мол, плохой пример?

Пуйлу никакие примеры (да и разве это первый?) уже давно совершенно не нужны, он уничтожает Украину не по чьему-то [надцатому] примеру, а просто потому, что хочет и может это делать, ведь Запад (занятый сейчас, в частности, Гренландией) ему это позволяет.

Если Трамп прекратит свои гренландские разговоры, на мордор это никак не повлияет — разве что почувствует очередную фирменную американскую слабость, отчего только ещё больше обнаглеет.

Геополитически: будущий руководитель Главной страны мира, являющейся нашим чуть ли не единственным реальным защитником против мордора, базовой надеждой в этой войне, хочет купить или как-то иначе получить огромный кусок ледяной суши, который ему стратегически очень необходим в противостоянии с главным врагом Украины и жители которого (их, кстати, меньше 60 тысяч) всё равно — вместе со своим премьером — достаточно стабильно высказываются за выход из метрополии, которой очень разочарованы.

Что нам не так? Во имя чего мы готовы портить отношения с главным партнёром, морально мешая ему усилить позиции против нашего общего врага??? Зачем Трампушку травим? Кажется, и без нас травлюков хватает.

В мире сплошного беспредела, УЖЕ СОЗДАННОМ путиным при активном попустительстве Меркель и Обамы, впервые появляется настоящий боец в этой игре без правил С ДРУГОЙ СТОРОНЫ — так по адресу ли неудовольствие нашей уважаемой общественности?

Или, может, просто, если откровенно, завидуем, что гренландцам предлагают стать американцами, а нам — нет?

Другая тема — польский министр обороны упрекнул нас за многочисленных украинских мужчин, которые вместо защиты своей страны разъезжают на новых авто и живут в польских пятизвёздочных отелях, — поляки, дескать, этого не понимают.

Я этого не понимаю тоже!!! Почему не требуем — коль уж они сами не понимают и нас упрекают!!! — принудительной депортации наглых уклонистов в Украину???

Или проще резко снижать мобилизационный возраст, к чему нас всё активнее подталкивают, как только речь заходит о войне до победы, а параллельно — вылавливать, наоборот, дедушек в метро? Ко мне, между прочим, тоже почти уже подошли — пришлось снять берет и продемонстрировать сплошную седину.