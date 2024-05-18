Степан Барна награжден медалью 'За военную службу': Порошенко тепло поздравил побратима

Степан Барна, защищающий Украину в составе 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", награжден медалью "За военную службу Украины". Пятый Президент Петр Порошенко, неоднократно привозивший дроны, грузовики и другую технику в бригаду, в соцсетях поздравил побратима и пообещал снова скоро приехать с сюрпризами на фронт.

"Личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга". Все это и даже больше можно сказать о нашем Степане Барне. За что он награжден медалью "За военную службу", – пишет Порошенко.

"Не понаслышке знаю как "Эдельвейс" уже 2 года "зажигает" на бахмутском направлении. Уничтоженные танки, выжженная пехота, все невыполнимые операции в руках Эдельвейса становятся выполнимыми. А некоторые видео с FPV настолько разрывны, что на них очень ругается Facebook. Мы гордимся тобой, друг! Уверен, что Олег гордится тоже", – написал пятый Президент. Как известно, родной брат Степана Барны Олег погиб на фронте в апреле 2023 года.

Олег Барна

Месяц назад к годовщине гибели Олега Барны его брат объявил сбор ста FPV-дронов в отместку. Порошенко к этим дронам добавил еще сто – что враги почувствовали на себе их ярость.

"Ты всегда настоящий. Я никогда не сомневался, что ты легко сменишь чиновничье кресло на пиксель, потому что сейчас твое сердце там, на Востоке. Береги себя, Степан. Скоро увидимся. Уже готовим для тебя и десятки интересных сюрпризов", – пишет Петр Порошенко.