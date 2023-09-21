1. Ох и гадость же, уважаемые господа американцы, ваша хвалёная The New York Times!

Начну, как ни странно, с Армении. Её дрейф от мордора к Западу обходится ей пока что очень дорого: россия её, естественно, в решающий момент кинула, а уважаемый Запад бездействует, при этом член НАТО Турция однозначно и самым конкретным образом поддерживает противника Армении Азербайджан.

Тут-то мир и призадумался, особенно тот, что до конца ещё в своих геополитических ориентирах не определился: а стоит ли с таким неуверенным Западом вообще связываться?

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Да на эдаком фоне Цивилизация тем более должна просто облизывать Украину, не зная границ в своей помощи, — и ради своей же безопасности, и ради своего же авторитета! А что мы видим? Иногда таки помощь, и немалую. А порой — сопли и колебания.

И в такой ситуации ещё эта пакостная NYT! К тому же — непосредственно перед выступлениями президентов Украины и США в ООН! Газета выдала вдруг предположение, что в жуткой трагедии на рынке в Константиновке виновата украинская ракета, ошибочно отклонившаяся от курса.

Но, во-первых, был выбран крайне неудачный момент для подобных предположений, случайность тут я исключаю, и работает всё это лично на пуйло.

Во-вторых, то, что случилось в Константиновке, в любом случае ещё изучать и изучать, доказывать и доказывать.

Ну а в-третьих, даже если действительно произошла трагическая ошибка, о которой пишет американская когда-то уважаемая газета, неужели непонятно, кто виноват в абсолютно всех жертвах этой страшной войны — со всеми её изуверствами и ошибками?! Кто эту бойню начал?! Кто вторгся? Это что, Украина вдруг решила побомбить украинскую же Константиновку?!

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВО ВСЁМ ВИНОВАТ МОРДОР!!!

То ли подловатая, то ли — в лучшем случае — туповатая NYT (а ведь некогда весьма почтенная!) просто испортила воздух. Фу.

Когда в своё время о подобной "украинской ошибке" говорила (безо всяких претензий!) Польша, причём сразу, хотя та ситуация в Пшеводуве до сих пор не выяснена, была, по крайней мере, ясна причина. Ведь в противном случае НАТО пришлось бы либо непосредственно вступить в войну, либо самодискредитироваться. Вот на Украину — "во имя мира на земле" — всё и свалили, даже ещё не разбираясь. Но там хоть было понятно зачем.

А какую цель преследовала The New York Times?

2. Эта моя статья была уже готова, но приходится дописывать вторую часть.

Украина о Польша спорят между собой, и это уже перешло все рамки разумного. Коммерческий спор перерос в масштабный и разноплановый кризис, который набирает обороты и касается теперь не только зерна.

У меня сердце обливается кровью.

Кто снова радуется — так это опять путин. Зачем мы вместе помогаем врагу?

Нам срочно надо мириться! Этот конфликт — одна из наибольших катастроф во время войны. Причин много, однако же нормального объяснения ему нет.

Из двух спорящих кто-то должен быть умнее и всё это прекратить. Пусть Украина и Польша будут умнее обе! Умнее россии, которая специально нас ссорит. Заклинаю руководство обеих наших стран: ПОЙДИТЕ ДРУГ ДРУГУ НАВСТРЕЧУ! Найдите общий язык!

Чем дольше это будет тянуться, тем труднее станет потом исправлять. Сейчас важно не кто прав, а что нужно делать. (Например, транзит — так транзит, без левых продаж по дороге!)

Мы должны выйти из глупой ссоры сильнее и дружнее, чем были. Нам хватает других врагов — настоящих.

Купите себе на базаре мудрости.