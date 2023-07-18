Стартовало новое заседание 'Рамштайна': чего ждать Украине и какое вооружение больше всего нужно ВСУ

Во вторник, 18 июля, стартовало 14-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Глава министерства обороны США Ллойд Остин выступил со вступительной речью.

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Об этом сообщили на сайте Пентагона. Заседание проходит в формате онлайн.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что нынешнее заседание "будет посвящено ближайшим потребностям Украины в средствах противовоздушной обороны и боеприпасах, а также поддержке и обеспечению Украины в долгосрочной перспективе".

Министр также заметил, что обсуждение поставок каждого вида вооружения, которое на сегодняшний день уже давно на фронте, начиналось с того, что это невозможно.

"Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно". По факту – возможно, но в свое время и при нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", – написал министр.