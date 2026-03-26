'Становится все более безрассудной': Рютте назвал Россию самой значительной непосредственной угрозой для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается самой большой прямой угрозой для безопасности Альянса и стабильности в евроатлантическом регионе. Соответствующую оценку он озвучил во время презентации ежегодного отчета организации за 2025 год.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО. В отчете отмечается, что Москва продолжает вести агрессивную войну против Украины и активно испытывает реакцию Альянса различными провокационными действиями.

"Россия остается наиболее значительной и непосредственной угрозой нашей безопасности, мира и стабильности в евроатлантическом регионе", – сказал Рютте.

Он также напомнил, что войну России против Украины поддерживают Китай, Северная Корея, Иран и Беларусь.

Генсек Альянса подчеркнул, что в течение 2025 года Москва стала еще более безрассудной в своих действиях. В частности, речь идет о нарушении воздушного пространства стран-союзников, диверсионных операциях и злонамеренной кибердеятельности. В то же время по его словам, ответ НАТО на такие провокации был "быстрым, четким и решительным".

Рютте сообщил, что для усиления безопасности союзников НАТО запустило ряд новых инициатив. Среди них – миссия "Балтийский страж", направленная на защиту критической морской инфраструктуры в Балтийском регионе, а также программа "Восточный страж", которая должна усилить сдерживание и оборону на восточном фланге Альянса. По словам генсека, увеличение количества сил, готовых действовать на суше, на море и в воздухе, является важным сигналом единства и решимости союзников.

Отдельное внимание в отчете уделено поддержке Украины. Рютте отметил, что в течение 2025 года союзники продолжали наращивать военную помощь Киеву. В частности, НАТО начало инициативу "Список приоритетных требований Украины"(PURL), которая предусматривает поставки американского вооружения при финансовой поддержке союзников и партнеров. По его словам, такая помощь позволяет Украине удерживать линию фронта и эффективнее защищать своих граждан.

Во время пресс-конференции Рютте также прокомментировал сообщения о возможном перенаправлении части военных поставок США, которые изначально предназначались для Украины, на Ближний Восток. Он отметил, что производственные возможности США продолжают обеспечивать поступление необходимого вооружения для украинской армии.

Во вступлении к отчету генеральный секретарь подчеркнул, что долгосрочная поддержка НАТО имеет ключевое значение для способности Украины защищать себя сегодня и создавать условия для достижения справедливого и прочного мира. Кроме того, она поможет сдерживать возможную российскую агрессию в будущем.

Рютте также напомнил, что в 2025 году была открыта первая совместная гражданско-военная структура НАТО и Украины – Совместный центр анализа, обучения и образования, расположенный в Польше. По его словам, этот центр уже помогает Альянсу получать важные уроки с поля боя и учитывать их в подготовке военных.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек NATO Марк Рютте заверил, что поддержка Украины со стороны США продолжается. Помощь продолжает поступать в Киев, даже включая боекомплект к имеющимся у Украины американским тяжелым ЗРК Patriot.

